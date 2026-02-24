Sistemul Entry/Exit devine operațional la întreaga frontieră externă a României din 2 martie 2026

Începând cu data de 2 martie 2026, sistemul european Entry/Exit System (EES) va deveni operațional în toate punctele de trecere ale frontierei externe a României, marcând o etapă importantă în modernizarea controalelor la graniță.

Implementarea are loc după introducerea etapizată începută la 12 octombrie 2025 și urmărește aplicarea unitară a procedurilor de control în conformitate cu standardele Uniunii Europene.

Sistemul va funcționa în puncte de frontieră de pe:

frontiera româno-moldovenească;

frontiera româno-sârbă;

frontiera româno-ucraineană;

frontiera maritimă la Marea Neagră;

frontiera aeriană – Aeroportul Internațional Henri Coandă;

frontiera fluvială de pe Dunăre.

Ce este sistemul Entry/Exit (EES)

EES este un sistem electronic european care înregistrează automat intrările și ieșirile cetățenilor din state terțe care călătoresc în spațiul Uniunii Europene pentru șederi de scurtă durată — maximum 90 de zile într-un interval de 180 de zile.

La trecerea frontierei vor fi colectate:

date alfanumerice;

imagine facială;

patru amprente digitale.

Sistemul calculează automat perioada legală de ședere și elimină ștampilarea manuală a pașapoartelor.

Obiectivele noului sistem european

Implementarea EES urmărește mai multe beneficii majore:

modernizarea gestionării frontierelor europene;

eficientizarea controalelor și reducerea timpilor de așteptare pe termen lung;

combaterea fraudelor de identitate prin utilizarea datelor biometrice;

creșterea securității în Uniunea Europeană;

sprijinirea luptei împotriva terorismului și criminalității organizate.

Autoritățile subliniază că sistemul nu modifică drepturile actuale de călătorie, ci doar digitalizează procesul de verificare.

Cui se aplică și cine este exceptat

EES se aplică cetățenilor statelor din afara Uniunii Europene, inclusiv cetățenilor Republicii Moldova, precum și membrilor de familie ai cetățenilor UE care nu dețin permis de ședere.

Sunt exceptați de la prelevarea amprentelor:

copiii sub 12 ani;

persoanele pentru care procedura este fizic imposibilă.

Nu intră sub incidența sistemului:

persoanele cu permis de ședere sau viză de lungă ședere emisă de un stat UE;

membrii de familie ai cetățenilor Uniunii care dețin permis de ședere.

Cum se va desfășura controlul la frontieră

La prima intrare după operaționalizarea sistemului vor fi colectate datele biometrice pentru crearea unui profil electronic individual.

La trecerile ulterioare, verificarea se va face automat pe baza datelor existente, ceea ce va contribui, în timp, la reducerea duratei controalelor.

Dacă sunt îndeplinite condițiile legale, accesul va fi înregistrat electronic, iar călătorul va fi informat privind durata autorizată a șederii. În caz contrar, refuzul intrării va fi introdus direct în sistem.

Protecția datelor personale

Datele colectate prin EES sunt stocate:

3 ani pentru călătoriile normale;

pentru călătoriile normale; 5 ani în situații de refuz al intrării sau depășire a perioadei legale de ședere.

Prelucrarea informațiilor respectă legislația europeană privind protecția datelor, iar persoanele vizate au dreptul de acces, rectificare sau ștergere a datelor.

Recomandări pentru călători

Autoritățile recomandă persoanelor care beneficiază de excepții să prezinte documentele justificative încă de la momentul controlului pentru a evita întârzieri.

Informații suplimentare sunt disponibile pe platforma oficială europeană dedicată sistemului Entry/Exit.

