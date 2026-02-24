Rețea de trafic de canabis destructurată la Drobeta-Turnu Severin. Cultură indoor descoperită după 9 percheziții

Polițiștii Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinți, au documentat activitatea infracțională a două persoane, în vârstă de 33 și 38 de ani, cercetate pentru trafic de droguri de risc.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2025 – februarie 2026, cei doi ar fi procurat, deținut și comercializat diferite cantități de canabis către consumatori din municipiul Drobeta‑Turnu Severin.

Cultură indoor de canabis, amenajată într-o locuință

Din materialul probator administrat a rezultat că una dintre persoanele cercetate ar fi inițiat și dezvoltat, chiar în propria locuință, o cultură indoor de canabis, destinată comercializării drogurilor pe piața locală.

Anchetatorii susțin că plantele erau cultivate în condiții controlate, pentru obținerea unor cantități constante de droguri de risc.

Nouă percheziții și droguri pregătite pentru vânzare

La data de 23 februarie 2026, polițiștii au pus în aplicare nouă mandate de percheziție domiciliară în județul Mehedinți.

În urma descinderilor au fost descoperite și ridicate:

34 de plante de canabis, aflate în diverse stadii de dezvoltare;

aproximativ 80 de grame de canabis porționat și ambalat pentru comercializare;

cântare electronice de precizie;

grindere și obiecte cu urme de substanță;

unități de stocare a datelor;

alte mijloace materiale de probă relevante pentru anchetă.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți.

Suspecții, reținuți și propuși pentru arestare preventivă

Procurorii DIICOT au dispus reținerea celor două persoane pentru 24 de ore. Astăzi a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Mehedinți, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea tuturor persoanelor implicate în circuitul de distribuție a drogurilor.

