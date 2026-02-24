Peste 1,3 milioane de lei pentru încălzirea locuințelor în Dolj. Banii ajung la beneficiari până la finalul lunii februarie

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj va transfera, în perioada 25 – 27 februarie, fondurile necesare plății ajutorului și suplimentului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri.

Banii vor fi virați în conturile celor 111 primării din județ, urmând ca ulterior sumele să ajungă la beneficiari prin intermediul administrațiilor locale.

Ajutor pentru încălzire acordat pentru începutul anului 2026

Conform datelor oficiale, instituția va aloca:

✅ peste 354.000 de lei pentru 473 beneficiari din județul Dolj – reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri aferent perioadei ianuarie – martie 2026;

✅ peste 945.000 de lei pentru 47.285 beneficiari – sume ce reprezintă suplimentul de încălzire acordat pentru luna ianuarie 2026.

Banii ajung prin intermediul primăriilor

Plățile sunt realizate în baza prevederilor **Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

După transferul fondurilor către primării, autoritățile locale vor efectua distribuirea efectivă a banilor către persoanele eligibile.

Sprijin pentru sezonul rece

Ajutorul pentru încălzire reprezintă una dintre principalele forme de sprijin acordate familiilor cu venituri reduse, în special în mediul rural, unde încălzirea locuințelor se face preponderent cu lemne sau combustibili solizi.

Autoritățile estimează că aceste plăți vor contribui la acoperirea unei părți importante din costurile generate de sezonul rece pentru zeci de mii de doljeni.

