APIA începe vizarea carnetelor de rentă viageră agricolă pentru 2025

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță rentierii agricoli că, pentru a beneficia de renta viageră aferentă anului 2025, este necesară obținerea vizei anuale a carnetului de rentier agricol.

Perioada de vizare: 2 martie – 31 august 2026 (în zilele lucrătoare).

Modalități de solicitare a vizei anuale

Viza poate fi obținută:

Direct la sediul Centrului Județean APIA;

Prin e-mail (transmiterea documentelor necesare și confirmarea telefonică);

Prin poștă sau curier.

Documente necesare pentru rentierii personali sau prin reprezentant legal:

Carnetul de rentier agricol;

Actul de identitate;

Decizia comisiei de expertiză medicală și/sau decizia de pensionare, după caz;

Procură notarială sau documente legale pentru tutore, dacă vizarea este făcută prin reprezentant;

Contracte de arendare (încheiate înainte de 30 septembrie 2011 sau după 1 octombrie 2011 conform legislației);

Extras de cont bancar pe numele rentierului (opțional);

Declarația pentru obținerea vizei anuale, conform modelului oficial.

Informații pentru moștenitorii rentierilor decedați

În caz de deces, renta datorată până la data decesului poate fi încasată de moștenitori.

Termen limită depunere cereri: 15 octombrie 2026.

Documentele necesare pentru moștenitori:

Carnetul de rentier al defunctului (original);

Copie certificat de deces;

Copie a actului care atestă calitatea de moștenitor;

Copie act identitate moștenitor;

Împuternicire/declarație notarială privind acordul celorlalți moștenitori;

Extras de cont pe numele moștenitorului.

Cererea poate fi depusă la sediul Centrului Județean APIA sau prin poștă/curier, deoarece carnetul de rentier trebuie prezentat în original.

Plata rentei viagere

Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură tranșă anuală, până la data de 30 noiembrie 2026, prin mandat poștal sau virament bancar, conform Legii nr. 247/2005, Titlul XI.

Pentru mai multe informații, rentierii și moștenitorii pot consulta site-ul oficial al APIA: www.apia.org.ro, secțiunea „Centre județene”.

