Emiterea rovinietei și a peajului poate fi îngreunată sâmbătă, 28 februarie 2026

De Mariana BUTNARIU
CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România că, în data de 28 februarie 2026, serviciile pentru emiterea rovinietei și a peajului ar putea fi afectate.

Aceasta se datorează efectuării unor operațiuni de optimizare a infrastructurii tehnice a Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Intervale orare în care serviciile vor fi îngreunate:

  • 10:30 – 11:30
  • 14:00 – 16:00

În această perioadă, accesul la Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei (SIEGMCR) poate fi temporar indisponibil.

Date importante pentru șoferi

  • Rovinieta poate fi achiziționată până la ora 24:00 a zilei respective, chiar dacă sistemul este temporar indisponibil;
  • Peajul poate fi plătit cel târziu până la ora 24:00 a zilei următoare trecerii.

Șoferii sunt sfătuiți să verifice validitatea rovinietei și a peajului înainte de a circula pentru a evita eventuale sancțiuni.

