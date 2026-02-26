Adolescent palestinian împușcat în Cisiordania. Imaginile ridică întrebări grave despre intervenția soldaților israelieni

Un băiat de 14 ani ar fi fost lăsat să sângereze zeci de minute fără ajutor medical în Cisiordania.

Un adolescent palestinian în vârstă de 14 ani a murit după ce a fost împușcat de soldați israelieni într-o tabără de refugiați din Cisiordania ocupată, iar imaginile video analizate de jurnaliști au declanșat controverse majore privind modul de intervenție al militarilor.

⚠️ Articolul conține informații care pot afecta emoțional cititorii.

Incidentul surprins de camerele de supraveghere

Băiatul, identificat drept Jad Jadallah, a fost împușcat în noiembrie anul trecut în tabăra de refugiați al-Far’a, unde trăiesc aproximativ 10.000 de palestinieni.

Imaginile CCTV arată trei adolescenți aflați la colțul unei alei. Potrivit martorilor, aceștia ieșiseră din locuințe după ce au aflat că unități militare israeliene părăseau zona.

Fără ca tinerii să observe, patru soldați israelieni ar fi stat ascunși în apropiere. În momentul în care au fost observați, doi dintre băieți au fugit, însă Jad ar fi rămas în urmă.

Filmările arată un soldat apropiindu-se la mai puțin de trei metri și deschizând focul. Adolescentul a încercat să fugă, însă s-a prăbușit după câțiva metri.

Martori: ambulanțele ar fi fost blocate

Potrivit imaginilor video și declarațiilor martorilor oculari, soldații au format un cordon în jurul băiatului rănit și ar fi împiedicat accesul echipajelor medicale palestiniene.

Paramedicul Hassan Fouqha a declarat că două ambulanțe au fost oprite sub amenințarea armelor, deși medicii se aflau la aproximativ 100 de metri de victimă.

„Am încercat în repetate rânduri să ajungem la copil, dar am fost complet blocați”, a spus acesta.

Martorii susțin că adolescentul a rămas rănit pe jos timp de aproximativ 45 de minute, încercând să atragă atenția soldaților.

Poziția armatei israeliene

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au transmis că soldații au acordat „tratament medical inițial”, fără a preciza momentul sau natura intervenției.

Armata susține că băiatul ar fi aruncat cu o piatră asupra militarilor — acțiune care, potrivit regulilor de angajament, poate justifica folosirea forței letale.

Totuși, imaginile analizate ar arăta un soldat care aruncă un obiect lângă adolescent după împușcare și îl fotografiază, fapt interpretat de familie și organizații pentru drepturile omului drept o posibilă încercare de înscenare.

Organizațiile pentru drepturile omului cer clarificări

Reprezentanți ai organizației israeliene pentru drepturile omului B’Tselem au declarat că filmările ridică întrebări serioase privind legitimitatea intervenției militare.

Circumstanțele exacte ale morții rămân neclare. Armata israeliană nu a precizat câte răni prin împușcare avea adolescentul și nici nu a returnat trupul familiei.

Contextul conflictului

Taberele de refugiați din Cisiordania sunt frecvent scena unor operațiuni militare israeliene, pe care Israelul le consideră necesare pentru combaterea grupărilor armate.

Potrivit datelor ONU, zeci de copii palestinieni au fost uciși în Cisiordania în ultimul an, în contextul escaladării violențelor după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Familia cere răspunsuri

Mama adolescentului spune că familia așteaptă în continuare returnarea trupului fiului său.

„Vom continua să așteptăm, indiferent cât va dura”, a declarat aceasta.

