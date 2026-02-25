Cum influențează resetul metabolic tensiunea arterială

Conceptul de reset metabolic a câștigat, în ultimii ani, popularitate în rândul celor care doresc să-și îmbunătățească sănătatea și să gestioneze greutatea corporală. Deși sună științific, acest termen nu reprezintă o procedură medicală oficială, iar ghidurile pentru aplicarea unui reset metabolic nu există.

Cu toate acestea, mulți oameni îl folosesc ca pe un cadru prin care să își optimizeze metabolismul, să-și ajusteze obiceiurile alimentare și să adopte un stil de viață mai sănătos, potrivit Medical News Today.

Un reset metabolic presupune, în general, o perioadă de ajustare a stilului de viață și a alimentației pentru a „reporni” metabolismul. Scopul este ca organismul să funcționeze mai eficient în privința utilizării energiei, reglării apetitului și gestionării grăsimilor.

Unii aleg un reset metabolic pentru pierdere în greutate, alții pentru stabilizarea glicemiei sau pentru a-și îmbunătăți sănătatea metabolică generală. Deoarece nu există reguli stricte, procesul poate varia de la o persoană la alta, în funcție de obiective, starea de sănătate și preferințele personale.

Modificările în dietă pot avea impact semnificativ asupra metabolismului

Deși nu există suficiente studii care să confirme efectele exacte ale unui reset metabolic, cercetările arată că modificările în dietă și stilul de viață pot avea impact semnificativ asupra metabolismului.

1. Poate influența greutatea corporală

Ajustarea alimentației poate influența greutatea corporală. Strategiile frecvent utilizate includ:

Postul intermitent: limitarea ferestrei de alimentație la un interval fix, de exemplu 8 ore de masă și 16 ore de post.

Diete cu conținut redus de carbohidrați sau grăsimi: adaptarea macronutrienților pentru controlul caloriilor.

Dieta mediteraneană sau vegetariană: accent pe alimente integrale, legume, fructe, proteine slabe și grăsimi sănătoase.

Aceste abordări pot conduce la pierdere în greutate și la îmbunătățirea unor parametri metabolici, precum tensiunea arterială, colesterolul și glicemia, dar și a unor afecțiuni precum diabetul tip 2, ficatul gras, apneea de somn sau sindromul ovarian polichistic (SOP).

2. Reduce nivelul glicemiei

Studiile arată că postul intermitent sau mesele restricționate în timp pot influența căile metabolice și hormonale, reducând nivelul glicemiei.

Diete precum 5:2, două zile de post pe săptămână și cinci zile de alimentație normală, pot susține, de asemenea, reglarea zahărului din sânge.

Alte obiceiuri benefice pentru stabilizarea glicemiei includ:mese echilibrate cu proteine slabe, legume bogate în fibre și grăsimi sănătoaseevitarea săriturii peste micul dejunconsumul proteinelor înaintea carbohidraților la masăactivitate fizică moderată, precum o plimbare de 30–60 de minute după masă

Persoanele cu diabet sau prediabet ar trebui să discute cu medicul pentru un plan personalizat.

3. Poate influența pozitiv tensiunea arterială

Modificările alimentare și stilul de viață pot influența pozitiv tensiunea arterială. De exemplu, restricția calorică prin postul intermitent poate ajuta la reducerea acesteia. Diete structurate precum DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) recomandă: cinci porții de legume și cinci porții de fructe pe zi, carbohidrați și proteine în porții moderate, limitarea aportului de sodiu la 1500 mg pe zi, evitarea alimentelor procesate.

Alte obiceiuri benefice includ somnul regulat, activitatea fizică, gestionarea stresului și renunțarea la fumat.

Poate viza și echilibrul colesterolului

Un reset metabolic poate viza și echilibrul colesterolului prin creșterea consumului de grăsimi sănătoase (mononesaturate și polinesaturate) din: ulei de măsline, susan sau floarea-soarelui, avocado sau produse pe bază de soia și tofu.

Limitarea grăsimilor saturate din carne roșie și produse lactate poate îmbunătăți profilul lipidic, iar postul intermitent poate reduce LDL-ul („colesterolul rău”).

Cum se poate face un reset metabolic?

Fără ghiduri oficiale, metodele pot varia, dar cele mai folosite includ:Dieta și postul intermitent: time-restricted eating, dieta mediteraneană, vegetariană sau DASH,

Exerciții fizice regulate

Rutine de somn constante

Tehnici de reducere a stresului

Colaborarea cu un medic sau nutriționist poate ajuta la crearea unui plan personalizat și sigur, asigurând aportul necesar de nutrienți.