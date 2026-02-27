City – Real și PSG – Chelsea, meciurile de Top din optimile Ligii! Arsenal are super-traseu

Vineri, 27 februarie, de la ora 13:00, s-a aflat cum arată tabloul complet al optimilor din UEFA Champions League. Cele 16 echipe luptă pentru marele trofeu, iar la tragerea la sorți de la Nyon s-au stabilit inclusiv împerecherile din sferturi și din semifinale.

Vom avea parte de meciuri de vis! Manchester City va da piept cu Real Madrid, Barcelona își va măsura forțele cu Newcastle, iar PSG va avea parte de o dublă complicată cu Chelsea.

Ivan Rakitic, invitatul special al acestui eveniment, le-a purtat noroc celor de la Arsenal, așa cum consideră jurnaliștii englezi de la Daily Mail, care au catalogat-o drept ”o tragere de vis”.

În optimile de finală, ”Tunarii” se vor duela cu Bayer Leverkusen, care a trecut în play-off de către Olympiacos. În sferturi, Arsenal va întâlni câștigătoarea dintre Bodo/Glimt și Sporting Lisabona. Apoi, abia în potențiala semifinală, trupa lui Mikel Arteta va da peste una dintre Newcastle/Barcelona/Atletico Madrid/Tottenham. Important de menționat este că Arsenal va juca returul ”acasă” în fiecare dublă manșă, avantaj oferit de faptul că a terminat pe primul loc în faza ligii.