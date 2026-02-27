Cafea versus ceai: care băutură este mai bună pentru sănătatea ta

Cea mai consumată băutură de pe planetă după apă este ceaiul, fiind estimat că pentru fiecare ceașcă de cafea se consumă trei cești de ceai la nivel global. Totuși, în Marea Britanie, preferințele se schimbă: potrivit ultimelor statistici, 63% dintre adulți beau regulat cafea, comparativ cu 59% care consumă ceai, potrivit The Telegraph.

Unul dintre motivele pentru care cafeaua câștigă teren este recunoașterea tot mai mare a beneficiilor sale pentru sănătate, în special asupra digestiei.

„Cafeaua este una dintre principalele surse de polifenoli în dietele occidentale, iar acești compuși vegetali servesc drept hrană pentru microbii din intestin, ceea ce duce la o mai bună sănătate metabolică și la reducerea inflamației”, explică prof. Tim Spector, epidemiolog, autor și cofondator al companiei de nutriție și știință Zoe pentru sursa menționată anterior.

Persoanele care beau ceai regulat pot fi mai puțin predispuse la osteoporoză

Noi cercetări sugerează că persoanele care beau ceai regulat pot fi mai puțin predispuse la osteoporoză decât consumatorii de cafea. Un studiu desfășurat pe parcursul a zece ani, la care au participat aproape 10.000 de femei cu vârsta de peste 65 de ani, realizat de Flinders University, Adelaide, Australia, a arătat că femeile care consumau ceai zilnic aveau o densitate minerală osoasă (BMD) ușor mai ridicată la nivelul șoldurilor comparativ cu cele care nu consumau ceai. Consumul moderat de cafea pare a nu fi dăunător, însă mai mult de cinci cești pe zi pot fi asociate cu o densitate osoasă mai scăzută, mai ales la femeile care consumă des alcool.

Aisling Pigott, dietetician și purtător de cuvânt al British Dietetic Association, recomandă să nu se depășească trei băuturi cofeinizate pe zi, fie ceai sau cafea: „Consumul ridicat de cofeină poate avea un impact negativ asupra sănătății oaselor. Ceaiul are un conținut mai scăzut de cofeină decât cafeaua, deci este mai puțin dăunător. În plus, ceaiul conține flavonoide, care pot susține metabolismul osos.”

Flavonoidele sunt antioxidanți naturali care sprijină densitatea osoasă prin promovarea formării de os nou și inhibarea degradării celui existent.

Cafeaua conține și o cantitate surprinzătoare de fibre solubile care hrănesc microbiota intestinală

Atât cafeaua, cât și ceaiul sunt surse de polifenoli, compuși vegetali cu multiple beneficii pentru sănătate. Cafeaua are un conținut mai ridicat de polifenoli decât ceaiul verde, în timp ce ceaiul verde depășește ceaiul negru.

„Polifenolii sunt compuși pe care microbii din intestin îi transformă în substanțe active. În loc să fie absorbiți complet în timpul digestiei timpurii, aceștia ajung în colon, unde bacteriile îi descompun în substanțe mai mici, active, care pot reduce inflamația, susține controlul glicemiei și menține sănătatea vaselor de sânge”, explică prof. Tim Spector.

Cafeaua conține și o cantitate surprinzătoare de fibre solubile care hrănesc microbiota intestinală, o ceașcă de cafea filtrată oferă aproximativ 1,5 g fibre, echivalentul unei mandarine.

Totuși, Pigott atrage atenția: „Pentru persoanele cu probleme digestive, nivelurile ridicate de cofeină din cafea pot avea efecte adverse. Cafeaua decofeinizată păstrează însă polifenolii și fibrele benefice, fiind o alternativă bună pentru cei sensibili la cofeină.”

Sănătatea inimii: câștigător este ceaiul

Studiile sugerează că atât ceaiul, cât și cafeaua pot reduce riscul de boli cardiovasculare și accident vascular cerebral, deși rezultatele nu țin cont de alți factori de stil de viață. Cercetările arată că antioxidanții și polifenolii din aceste băuturi au efecte protective pentru inimă. În special, ceaiul verde poate reduce tensiunea arterială și nivelul lipidelor, conform unui studiu din 2022. Polifenolii din ceai, în special flavan-3-olii, susțin funcția vasculară, ajutând sângele să circule mai ușor și reducând tensiunea arterială.

Cafeaua, avantaj pentru concentrare și vigilență

Cafeaua conține aproape dublul cofeinei comparativ cu ceaiul preparat, ceea ce îi conferă un avantaj pentru concentrare și vigilență.

”Cafeaua arată un beneficiu mai mare pe termen scurt în ceea ce privește concentrarea datorită conținutului ridicat de cofeină. Totuși, după acest boost urmează adesea o scădere a energiei, deci nu e un remediu magic”, explică Pigott.

Este recomandat să nu depășim 2–4 cești pe zi, conform prof. Spector, deoarece excesul poate afecta somnul și crește anxietatea, reducând efectele benefice asupra creierului și sistemului nervos.

Atât ceaiul, cât și cafeaua oferă protecție împotriva demenței

Atât ceaiul, cât și cafeaua par să ofere protecție împotriva demenței și accidentelor vasculare cerebrale. Un studiu Harvard Medical School, care a analizat datele a peste 130.000 de persoane, a arătat că două-trei cești de cafea cofeinizată pe zi sunt asociate cu un risc redus de 15–20% de demență. Efect similar a fost observat și la una-două cești de ceai pe zi.

Un alt studiu care a urmărit aproape 205.000 de adulți din Marea Britanie timp de nouă ani a constatat că cei care beau regulat cafea fără zahăr aveau un risc mai scăzut cu 34% de Alzheimer, 37% de Parkinson și 47% de deces din boli neurodegenerative.

Verdict final: cafeaua este câștigătoare

Deși diferențele nu sunt dramatice, cafeaua se bucură de mai multe studii care îi susțin beneficiile pentru sănătate pe termen lung, inclusiv pentru metabolism și microbiom intestinal, susține prof. Spector. Ceaiul rămâne o alegere sănătoasă, oferind polifenoli și un aport mai blând de cofeină.

„Cea mai sănătoasă opțiune e cea care ți se potrivește biologic. Dacă cafeaua îți provoacă nervozitate sau afectează somnul, ceaiul e mai potrivit. Dacă o tolerezi bine, fără zahăr și mai devreme în zi, nu există motive să renunți la cafea”, completează Pigott.