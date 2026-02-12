Schimbare la Prefectura Dolj: Dan Diaconu se retrage, PSD îl susține pe Cosmin Durle pentru funcția de prefect

În această dimineață, s-a luat act de retragerea lui Dan Diaconu din funcția de prefect al județului Dolj.

În aceste condiții, PSD Dolj susține numirea prim-vicepreședintelui organizației județene, Cosmin Durle, pentru funcția de prefect rămasă vacantă.

Membru PSD Dolj din anul 2014, Cosmin Durle este considerat un profesionist în administrație publică, cu experiență atât la nivel local, cât și județean.

De-a lungul timpului, acesta a ocupat mai multe funcții importante:

consilier județean,

director al SC Piețe și Târguri Craiova,

administrator public al municipiului Craiova,

în prezent, administrator public al județului Dolj.

Reprezentanții PSD Dolj apreciază că experiența acumulată îi va permite să preia cu ușurință mandatul de prefect al județului.

Mesaj pentru Dan Diaconu

Organizația județeană îi transmite felicitări lui Dan Diaconu pentru mandatul exercitat și îl asigură de întreaga susținere în continuare.

Totodată, PSD Dolj îi urează succes lui Cosmin Durle în preluarea noii responsabilități.

Citește și: Italia vrea să înăsprească regulile migraţiei: interdicţii temporare pentru sosirea migranţilor pe mare