Italia vrea să înăsprească regulile migraţiei: interdicţii temporare pentru sosirea migranţilor pe mare

Confruntată cu un val de migranţi, Italia intenţionează să înăsprească legislaţia privind migraţia. Guvernul condus de premierul de extremă dreapta Giorgia Meloni a adoptat un proiect de lege care îi va permite să interzică temporar sosirile migranţilor pe mare în cazul unei ameninţări grave la adresa ordinii publice sau a securităţii naţionale, relatează France Presse.

Situaţii care pot declanşa interdicţia

Proiectul de lege prevede că interdicţia poate fi aplicată în situaţii precum:

„Presiune migratorie excepţională care ar putea compromite securitatea gestionării frontierelor”

„Risc concret” de acte teroriste sau infiltrări

Urgenţe sanitare mondiale

Evenimente internaţionale de nivel înalt

Durata interdicţiei poate varia între 30 de zile și șase luni, decretul urmând a fi emis de guvern la recomandarea Ministerului de Interne.

Migranţii ar putea fi transferaţi în alte ţări

Documentul prevede că migranţii aflaţi la bordul navelor în ape italiene ar putea fi transferaţi în ţări cu care Italia are acorduri de reţinere sau repatriere, în special Albania.

În plus, proiectul de lege îşi propune să extindă lista condamnărilor care pot duce la deportarea unui străin, potrivit AP News.

Contextul politic și cifre recente

Premierul Giorgia Meloni, aflată la putere din 2022, a fost aleasă pe baza promisiunii de a stopa sosirea anuală a zeci de mii de migranţi pe ţărmurile italiene.

Datele oficiale arată că aproape 2.000 de migranţi au ajuns în Italia pe mare de la începutul anului, comparativ cu 4.400 în aceeaşi perioadă a anului trecut.

