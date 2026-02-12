(VIDEO) Bărbat din Craiova reținut pentru hărțuire

Polițiști din cadrul Secției 3 Craiova au reținut, ieri, pentru 24 de ore un bărbat de 48 de ani, din municipiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de hărțuire.

În fapt:

În perioada decembrie 2025 – februarie 2026, o femeie de 49 de ani din Craiova a fost apelată și hărțuită prin mesaje și apeluri telefonice repetate;

Sesizarea a fost făcută pe 10 februarie 2026 către poliție;

În urma cercetărilor, polițiștii au identificat bărbatul bănuit de comiterea faptelor.

Măsuri luate de autorități

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore;

A fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj;

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și luarea măsurilor legale ce se impun.

