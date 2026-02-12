0.6 C
Craiova
joi, 12 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDolj(VIDEO) Bărbat din Craiova reținut pentru hărțuire

(VIDEO) Bărbat din Craiova reținut pentru hărțuire

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Polițiști din cadrul Secției 3 Craiova au reținut, ieri, pentru 24 de ore un bărbat de 48 de ani, din municipiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de hărțuire.

În fapt:

  • În perioada decembrie 2025 – februarie 2026, o femeie de 49 de ani din Craiova a fost apelată și hărțuită prin mesaje și apeluri telefonice repetate;
  • Sesizarea a fost făcută pe 10 februarie 2026 către poliție;
  • În urma cercetărilor, polițiștii au identificat bărbatul bănuit de comiterea faptelor.

Măsuri luate de autorități

  • Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore;
  • A fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj;
  • Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și luarea măsurilor legale ce se impun.

Citește și: (VIDEO) Opt percheziții într-un dosar de alimente contrafăcute și evaziune fiscală

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

00:00:20

(VIDEO) Craiova: Minoră de 16 ani, reținută pentru furt...

Polițiști din cadrul Secției 2 Craiova au reținut, pentru...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA