(VIDEO) Opt percheziții într-un dosar de alimente contrafăcute și evaziune fiscală

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au efectuat opt percheziții în București, Ilfov și Ialomița, într-un dosar penal privind:

Evaziune fiscală,

Falsificare sau substituire de alimente ori alte produse,

Fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Modus operandi: fructe importate din Egipt, etichetate ca provenind din Grecia

Din datele și probele administrate rezultă că reprezentanții unei societăți comerciale ar fi oferit spre vânzare aproximativ 12.400 kg de fructe importate din Egipt, însă:

Etichetele și ambalajele au fost modificate pentru a schimba țara de origine din Egipt în Grecia;

Substituirea mărfurilor ar fi avut două scopuri principale: Ascunderea conținutului ridicat de pesticide, depășind limitele legale; Comercializarea produselor către populație prin intermediul lanțurilor de hypermarket-uri.

Veniturile obținute din aceste vânzări nu au fost înregistrate în evidențele contabile ale societății.

Percheziții și audieri

În cadrul perchezițiilor:

Au fost ridicate bunuri de interes pentru continuarea anchetei,

12 persoane, incluzând bănuiți și martori, vor fi conduse la audieri pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetări în desfășurare

Investigațiile continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

Evaziune fiscală

Falsificare sau substituire de alimente ori alte produse

Fals în înscrisuri sub semnătură privată

Acțiunea evidențiază importanța controlului și supravegherii lanțului alimentar pentru siguranța consumatorilor.

Citește și: (VIDEO) Percheziții în Hunedoara: Grup infracțional specializat în furt calificat destructurat

