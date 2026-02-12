(VIDEO) Percheziții în Hunedoara: Grup infracțional specializat în furt calificat destructurat

În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara au pus în executare 14 mandate de percheziție domiciliară și 5 mandate de aducere în județul Hunedoara, într-un dosar penal ce vizează infracțiunea de furt calificat.

Modus operandi: transport internațional de marfă folosit ca paravan

Ancheta vizează mai multe persoane bănuite că, în perioada 2025–2026, ar fi desfășurat activități infracționale sub paravanul contractelor de transport internațional de mărfuri.

1 de 3

Conform cercetărilor:

Marfa era preluată de la expeditori din străinătate, cu destinație către diverși beneficiari

Membrii grupului ar fi descărcat și sustras bunurile în municipiul Vulcan, însușindu-și marfa

Pentru a masca furtul, ar fi raportat fictiv că bunurile ar fi fost furate în alte state membre ale UE

Bunuri ridicate și prejudiciu recuperat

În cadrul perchezițiilor, au fost ridicate bunuri de interes pentru soluționarea cazului.

Prejudiciul estimat: aproximativ 350.000 euro;

Peste 80% din prejudiciu a fost recuperat.

La acțiune au participat și luptători din serviciile pentru acțiuni speciale Hunedoara și Gorj, precum și jandarmi din Gruparea Mobilă „Glad Voievod” Timișoara și Inspectoratul de Jandarmi Județean „Decebal” Hunedoara.

Activitățile sunt încă în desfășurare. În funcție de probele administrate, vor fi dispuse măsurile legale care se impun, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani.

Citește și: Muzeul Cărții și Exilului Românesc sărbătorește Ziua Mondială a Radioului prin scriere creativă și lectură