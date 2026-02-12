Muzeul Cărții și Exilului Românesc sărbătorește Ziua Mondială a Radioului prin scriere creativă și lectură

Muzeul Cărții și Exilului Românesc marchează , vineri, 13 februarie, începând cu ora 10:00, Ziua Mondială a Radioului prin organizarea celei de-a doua întâlniri din cadrul Atelierelor Exilului.

Acest atelier creativ este dedicat promovării gustului pentru citit și dezvoltării scrierii creative.

Coordonatori și participanți

Atelierul va fi coordonat de Rodica Constanda și Cristina Gelep, asistenți de cercetare la muzeu.

Elevii clasei a III-a de la Școala Gimnazială „Traian” vor participa împreună cu profesorul pentru învățământ primar Aurelia Gulian.

Lectură și dezbatere: „La apa Vavilonului”

Pentru întâlnire, organizatorii au ales volumul „La apa Vavilonului”, scris de Monica Lovinescu, o personalitate marcantă a exilului românesc și realizatoare de emisiuni radio la Europa Liberă.

O parte dintre lucrările Monicăi Lovinescu se află în colecțiile Muzeului Cărții și Exilului Românesc, oferind elevilor ocazia de a se familiariza direct cu patrimoniul cultural al exilului românesc.

Activitate interactivă și scriere creativă

Evenimentul va include:

Lecturarea textului din volumul menționat,

Dezbatere cu elevii despre temele și mesajele textului,

Exercițiu de scriere creativă, menit să stimuleze imaginația și capacitatea de exprimare a copiilor.

