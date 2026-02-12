(VIDEO) Camion cu parfumuri contrafăcute, în valoare de aproape 13 milioane de lei, depistat la Calafat

Polițiștii de frontieră din Calafat au depistat un ansamblu rutier înmatriculat în Bulgaria, care transporta 32.220 de flacoane de parfum purtând însemnele unor mărci cunoscute, suspectate a fi contrafăcute.

Valoarea estimată a parfumurilor, dacă ar fi fost comercializate ca produse autentice, se ridică la aproximativ 12.888.000 de lei.

Descoperirea parfumurilor contrafăcute

În urma controlului efectuat pe DN 56, în parcarea din apropierea stației de taxare a podului Calafat–Vidin, polițiștii au identificat:

19 paleți încărcați cu cutii de carton

32.220 flacoane de parfum, purtând mărci cunoscute

Conducătorul auto, cetățean bulgar, nu a putut prezenta documente de proveniență sau acordul titularilor de marcă

Toate bunurile au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

Cercetări și consecințe legale

În prezent, polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, care prejudiciază titularul acesteia.

După finalizarea investigațiilor, procurorii vor propune soluții legale în conformitate cu legislația.

Protejarea proprietății intelectuale și securitatea frontierelor

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu subliniază că desfășoară permanent acțiuni pentru:

Prevenirea și combaterea faptelor ilegale,

Asigurarea securității frontierelor,

Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.

