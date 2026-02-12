Patru persoane aduse în România pentru executarea pedepselor și mandate de arestare

Poliția Română a adus, ieri, în țară patru persoane pe numele cărora existau mandate de executare a pedepselor privative de libertate sau mandate de arestare preventivă.
Toți cei patru au fost introduși în unități de detenție pentru executarea mandatelor.
Detalii despre persoanele aduse
- Bărbat, 46 de ani, Teleorman
- Urmărit internațional pentru trafic de minori,
- Adus din Marea Britanie,
- Mandat emis de Tribunalul Gorj: pedeapsa 10 ani și 2 luni de închisoare.
- Bărbat, 31 de ani, Dolj
- Urmărit internațional pentru furt calificat,
- Adus din Marea Britanie,
- Mandat emis de Judecătoria Băilești: pedeapsa 5 ani și 6 luni de închisoare.
- Bărbat, 28 de ani, Cluj
- Urmărit internațional pentru trafic de droguri,
- Adus din Italia,
- Mandat emis de Curtea de Apel Cluj: arestare preventivă.
- Bărbat, 37 de ani, Timiș
- Urmărit internațional pentru furt calificat,
- Adus din Italia,
- Mandat emis de Tribunalul Timiș: arestare preventivă.
Siguranța publică și cooperarea internațională
Acțiunea Poliției Române evidențiază:
- Eficiența cooperării internaționale în urmărirea persoanelor care comit infracțiuni;
- Implementarea rapidă a mandatelor de executare a pedepselor și de arestare preventivă;
- Asigurarea respectării legii și protecția cetățenilor.
