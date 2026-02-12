Patru persoane aduse în România pentru executarea pedepselor și mandate de arestare

Poliția Română a adus, ieri, în țară patru persoane pe numele cărora existau mandate de executare a pedepselor privative de libertate sau mandate de arestare preventivă.

Toți cei patru au fost introduși în unități de detenție pentru executarea mandatelor.

Detalii despre persoanele aduse

Bărbat, 46 de ani, Teleorman Urmărit internațional pentru trafic de minori,

Adus din Marea Britanie,

Mandat emis de Tribunalul Gorj: pedeapsa 10 ani și 2 luni de închisoare. Bărbat, 31 de ani, Dolj Urmărit internațional pentru furt calificat,

Adus din Marea Britanie,

Mandat emis de Judecătoria Băilești: pedeapsa 5 ani și 6 luni de închisoare. Bărbat, 28 de ani, Cluj Urmărit internațional pentru trafic de droguri,

Adus din Italia,

Mandat emis de Curtea de Apel Cluj: arestare preventivă. Bărbat, 37 de ani, Timiș Urmărit internațional pentru furt calificat,

Adus din Italia,

Mandat emis de Tribunalul Timiș: arestare preventivă.

Siguranța publică și cooperarea internațională

Acțiunea Poliției Române evidențiază:

Eficiența cooperării internaționale în urmărirea persoanelor care comit infracțiuni;

Implementarea rapidă a mandatelor de executare a pedepselor și de arestare preventivă;

Asigurarea respectării legii și protecția cetățenilor.

