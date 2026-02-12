Salariul mediu net a ajuns la 5.914 lei în decembrie 2025. Creștere de 5,3% față de noiembrie

Câştigul salarial mediu net a fost de 5.914 lei în luna decembrie 2025, în creştere cu 299 lei (+5,3%) faţă de luna noiembrie, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Câştigul salarial mediu brut a ajuns la 9.868 lei, cu 497 lei (+5,3%) mai mare decât în luna precedentă.

Comparativ cu decembrie 2024, salariul mediu net a crescut cu 4,8%.

Domeniile cu cele mai mari și cele mai mici salarii

Cele mai mari câştiguri salariale medii nete s-au înregistrat în:

🛢️ Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale – 13.012 lei

– 13.012 lei 💻 Servicii IT (inclusiv servicii informatice) – 12.588 lei

La polul opus, cele mai mici salarii medii nete au fost în:

🏨 Hoteluri şi restaurante – 3.557 lei

– 3.557 lei 👗 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – 3.581 lei

Indicele câștigului salarial real

Indicele câştigului salarial real a fost:

📉 95,5% în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024

în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024 📈 105,1% în decembrie 2025 faţă de noiembrie 2025

Faţă de octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a ajuns la 255,7%, cu 12,4 puncte procentuale peste nivelul din noiembrie 2025.

Evoluţia câştigului salarial real este influenţată atât de dinamica salariului mediu net, cât şi de rata inflaţiei.

De ce au crescut salariile în decembrie

Potrivit INS, creşterile din luna decembrie sunt explicate în principal prin:

acordarea de prime ocazionale (anuale, de sărbători, pentru performanţă sau al 13-lea salariu)

drepturi în natură şi ajutoare băneşti

sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare)

realizări de producţie sau încasări mai mari

Cele mai mari creșteri pe sectoare

📈 Creșteri spectaculoase:

+28,4% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică

+26,4% în intermedieri financiare

📊 Creșteri între 12% și 23% în:

industria metalurgică

extracţia petrolului şi gazelor

telecomunicaţii

transporturi pe apă

activităţi auxiliare pentru transport

fabricarea produselor farmaceutice

tranzacţii imobiliare

Creșteri între 7,5% și 11,5% în:

extracţia minereurilor metalifere

activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

comerţ

asigurări

fabricarea băuturilor

Unde au scăzut salariile

Scăderile au fost determinate în special de acordarea primelor în lunile precedente sau de încasări mai mici.

Cele mai importante diminuări:

🔻 -9,6% în fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente

🔻 între -0,5% și -3% în IT, transporturi aeriene, fabricarea echipamentelor electrice

Situația în sectorul bugetar

În sectorul public:

🏥 Sănătate şi asistenţă socială: +0,3%

🎓 Învăţământ: -2,5% (din cauza reducerii plăţii cu ora în perioada vacanţei)

🏛️ Administraţie publică: -0,4%

