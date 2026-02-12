O seară a iubirii și rafinamentului la Filarmonica „Oltenia” Craiova

Filarmonica „Oltenia” Craiova propune publicului, mâine, de la ora 19.00, un concert de excepție, care reunește trei universuri sonore distincte într-o construcție coerentă și spectaculoasă. Sub bagheta dirijorului Gheorghe Costin și cu participarea pianistului Răzvan Dragnea, seara promite un parcurs muzical de la romantismul german la exotismul francez și eleganța vieneză filtrată prin sensibilitatea lui Richard Strauss.

Un program rar întâlnit, care cere maturitate interpretativă și rafinament orchestral.

Gheorghe Costin – arhitect al tensiunii și echilibrului sonor

Maestrul Gheorghe Costin este un dirijor al construcțiilor ample, al detaliului atent modelat și al respirației naturale a frazei muzicale. Nu caută efectul facil, ci dezvoltă progresii expresive bine articulate, păstrând echilibrul între partidele orchestrale.

Într-un program care traversează romantismul german, culoarea franceză și fastul vienez reinterpretat de Strauss, această capacitate de a crea punți sonore devine esențială. Concertul se anunță nu doar spectaculos, ci profund coerent din punct de vedere stilistic.

Răzvan Dragnea – pianul ca voce interioară

În Concertul nr. 5 „Egiptean” de Camille Saint-Saëns, tentația virtuozității demonstrative este permanentă. Răzvan Dragnea alege însă o abordare echilibrată, punând accent pe sensul discursului și pe dialogul autentic cu orchestra.

Pianul nu domină, ci devine parte organică dintr-un țesut sonor bogat în culoare și imaginație. Interpretarea sa, luminoasă și atent proporționată, oferă coerență unui program complex și variat.

Brahms – maturitatea orchestrală în „Variațiunile pe o temă de Haydn”

Compuse în 1873, „Variațiunile pe o temă de Haydn”, op. 56a, marchează un moment decisiv în afirmarea simfonică a lui Johannes Brahms.

Tema, provenită dintr-un divertisment atribuit lui Haydn și inspirată de un vechi imn dedicat Sfântului Anton, devine punctul de plecare pentru opt variațiuni și un final amplu. Brahms explorează lirismul, robustețea și eleganța orchestrală într-o construcție solidă, dar plină de sensibilitate.

Lucrarea rămâne una dintre cele mai apreciate creații ale sale, compozitorul însuși mărturisind afecțiunea specială pentru această partitură.

Saint-Saëns – exotism autentic în Concertul „Egiptean”

Scris la Luxor, pe malurile Nilului, Concertul nr. 5 pentru pian și orchestră este una dintre cele mai imaginative lucrări ale lui Saint-Saëns.

Influențele orientale nu sunt simple accente decorative, ci se integrează organic în structura muzicală. Între rafinamentul francez și sonoritățile neobișnuite inspirate de Orient, concertul devine un dialog viu și colorat între pian și orchestră.

Richard Strauss – valsuri vieneze cu nostalgie și finețe

Suita din „Cavalerul rozelor” aduce în final farmecul valsurilor vieneze, filtrate prin sensibilitatea începutului de secol XX.

Este o muzică despre trecerea timpului, despre fragilitatea frumuseții și despre eleganța care poartă în ea o ușoară melancolie. Finalul este fastuos, dar nu triumfal – un amestec subtil de ironie și tandrețe, specific lui Richard Strauss.

O construcție muzicală coerentă și spectaculoasă

Programul propus de Filarmonica „Oltenia” este rar interpretat în această formulă și pune în valoare atât orchestra, cât și personalitățile distincte ale dirijorului Gheorghe Costin și pianistului Răzvan Dragnea.

O seară dedicată iubirii, rafinamentului și frumuseții sonore – potrivită pentru a fi trăită intens, în sala de concert.

