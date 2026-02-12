Peste 11,41 milioane de lei plătiți de AJPIS Dolj pentru persoanele cu dizabilități

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Dolj va vira, în perioada 13–18 februarie 2026, fondurile necesare pentru plata beneficiilor de asistență socială destinate persoanelor cu dizabilități, în baza Legii 448/2006, art. 58.

Suma totală alocată depășește 11,41 milioane de lei, bani care vor ajunge la 34.295 de persoane cu dizabilități din județ.

Cum vor fi efectuate plățile

Din totalul fondurilor:

🔹 peste 8 milioane de lei vor fi virați prin mandat poștal

vor fi virați prin 🔹 peste 3,41 milioane de lei vor fi transferați în conturi bancare

Potrivit calendarului anunțat de instituție:

📅 13 februarie 2026 – vor fi efectuate plățile pentru beneficiarii care au optat pentru virarea sumelor în cont bancar

– vor fi efectuate plățile pentru beneficiarii care au optat pentru virarea sumelor în cont bancar 📅 începând cu 18 februarie 2026 – vor fi efectuate plățile prin mandat poștal

Sprijin pentru peste 34.000 de beneficiari din Dolj

Plățile vizează drepturile prevăzute de Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, contribuind la asigurarea unui sprijin financiar constant pentru beneficiarii din județul Dolj.

AJPIS Dolj gestionează lunar plata acestor beneficii, în funcție de opțiunea fiecărui beneficiar privind modalitatea de încasare.

