(VIDEO) 40 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2 milioane de lei

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, efectuează, azi, 40 de percheziții.

Descinderile au loc în:

Mureș (30)

Brașov (2)

Iași (2)

Olt (2)

Cluj (1)

Argeș (1)

Municipiul București (2)

Facturi fără conținut real, înregistrate timp de cinci ani

Activitățile se desfășoară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru evaziune fiscală.

Anchetatorii susțin că, în perioada 2020–2025, mai multe societăți comerciale coordonate de un grup de persoane din județul Mureș ar fi înregistrat în evidențele contabile facturi fiscale fără conținut real.

Prejudiciul estimat adus bugetului de stat este de aproximativ 2.000.000 de lei.

Documente ridicate și audieri în mai multe județe

În cadrul anchetei, au fost dispuse:

ridicarea unor documente relevante pentru probatoriu

efectuarea de audieri

Aceste activități au loc în județele Suceava, Bihor, Neamț, Ilfov, Satu Mare și în municipiul București.

Dispozitiv amplu de forțe

Acțiunea beneficiază de sprijinul mai multor structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, printre care:

Direcția de Investigare a Criminalității Economice

Poliția municipiului Târgu Mureș

Serviciul de Investigații Criminale

Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase

Serviciul de Ordine Publică

Serviciul Criminalistic

Serviciul de Acțiuni Speciale

Biroul pentru Protecția Animalelor

Serviciile de investigare a criminalității economice din Brașov, Iași, Olt, Cluj, Argeș, Suceava, Satu Mare, Bihor, Neamț, Ilfov, Sector 5 și Sector 3 București

Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș

Ancheta este în desfășurare.

