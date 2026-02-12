Cât mai costă o nuntă în 2026? Răspunsurile vin la Wedding Fever, la Sala Polivalentă Craiova

Într-o perioadă în care bugetele pentru evenimente sunt atent analizate, iar viitorii miri caută transparență și soluții personalizate, Târgul de Nunți Wedding Fever devine punctul de referință al pieței de profil din Oltenia.

Evenimentul are loc în perioada 13–15 februarie, la Sala Polivalentă Craiova, și aduce împreună zeci de furnizori din industria nunților, oferind acces direct la informații reale despre costuri, pachete și tendințe pentru sezonul 2026.

🎁 Premii și beneficii de peste 5.000 de euro pentru viitorii miri

Organizatorii au pregătit surprize consistente:

🔹 Premii și beneficii în valoare totală de peste 5.000 de euro, oferite prin tombole și parteneriate speciale

🔹 Reduceri considerabile, valabile exclusiv în cadrul târgului

🔹 Degustări, demonstrații live și lansări de servicii noi pentru sezonul 2026

Wedding Fever devine astfel nu doar un loc de inspirație, ci și o oportunitate reală de optimizare a bugetului pentru nuntă.

❤️ Valentine’s Day cu decizii făcute cu sens

Desfășurat chiar în weekendul dedicat iubirii, târgul pune accent pe emoție, conexiune și planuri construite în doi.

Pentru miresele care își doresc o experiență personalizată, organizatorii au pregătit VIP Corner, un spațiu special destinat consilierii individuale. Aici, participantele pot primi recomandări personalizate și ghidare profesională pentru organizarea evenimentului mult visat.

🏆 Gala Firmelor și networking pentru profesioniști

Vineri, 13 februarie, de la ora 17:00, va avea loc Gala Firmelor Wedding Fever, un moment dedicat recunoașterii profesioniștilor din industria evenimentelor.

Gala va fi urmată de o sesiune de networking, menită să consolideze parteneriatele și să stimuleze colaborările pentru sezonul următor.

🎓 Componentă educațională pentru tineri

Organizatorii au inclus și o dimensiune educațională.

Vineri, 13 februarie, începând cu ora 14:00, va avea loc Ora Porților Deschise, dedicată elevilor unei școli din Craiova.

Aceștia vor avea ocazia să descopere, într-un mod interactiv, cum se organizează un eveniment și ce presupune munca din spatele scenei – de la planificare la coordonare și execuție.

Mai mult decât un târg

Wedding Fever nu este doar un eveniment expozițional, ci o platformă de întâlnire între miri, furnizori și viitori profesioniști ai industriei.

Un weekend în care iubirea, inspirația și planurile de viitor se întâlnesc într-un singur loc.

📍 Detalii eveniment

Eveniment: Târgul de Nunți Wedding Fever

Perioada: 13–15 februarie

Locația: Sala Polivalentă Craiova

Deschidere: vineri, ora 11:00

Ora Porților Deschise: vineri, ora 14:00

Gala Firmelor: vineri, ora 17:00

Organizatori: Valdir Tour & Event Fever

