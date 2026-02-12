Doliu la Hollywood: James Van Der Beek, starul din „Dawson’s Creek”, a murit la 48 de ani

James Van Der Beek, actorul devenit celebru pentru rolul lui Dawson Leery în serialul fenomen „Dawson’s Creek”, a murit la vârsta de 48 de ani, după o luptă cu cancerul de colon în stadiul trei.

„Iubitul nostru James David Van Der Beek a decedat în pace în această dimineață”, a transmis familia într-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare. „Și-a întâlnit ultimele zile cu curaj, credință și grație.”

Diagnosticul ținut secret și lupta discretă cu boala

Actorul a fost diagnosticat în a doua jumătate a anului 2023, însă a ales să vorbească public despre boala sa abia în noiembrie 2024.

Primele semne au fost modificările tranzitului intestinal — un simptom comun al cancerului colorectal. Inițial, Van Der Beek a încercat să elimine cafeaua din alimentație, sperând că problema este una minoră. Ulterior, un test de screening a confirmat diagnosticul dur: cancer de colon în stadiul trei, deja extins la ganglionii limfatici.

Potrivit Clinicii Cleveland, cancerul colorectal se dezvoltă din excrescențe apărute pe stratul interior al colonului și poate deveni extrem de agresiv dacă nu este depistat la timp.

„Cel mai greu a fost să-mi pierd identitatea”

Tată a șase copii, James Van Der Beek a vorbit deschis despre impactul emoțional al bolii.

„Toate lucrurile frumoase pe care le iubeam – să fiu tată, soț, sprijin pentru cei dragi – au fost puse pe pauză. A trebuit să mă întreb: «Cine sunt eu acum?»”, mărturisea actorul.

În cele din urmă, concluzia sa a fost una profundă: „Încă sunt vrednic de iubire.”

O carieră care a definit anii ’90 și 2000

James Van Der Beek a fost una dintre cele mai recognoscibile fețe ale televiziunii de la sfârșitul anilor ’90.

🎥 „Dawson’s Creek” (1998–2003) – rolul care l-a transformat într-un idol al adolescenților

🎬 „Varsity Blues” (1999) – film devenit cult

📺 „Don’t Trust the B–- in Apartment 23” – unde a interpretat o versiune fictivă a sa

💃 „Dancing with the Stars” – sezonul 28

🎓 „Overcompensating” – apariție recentă în comedia universitară de pe Prime Video

La reuniunea caritabilă „Dawson’s Creek” din septembrie, la care au participat Katie Holmes, Michelle Williams și Joshua Jackson, actorul a avut o apariție virtuală surpriză, evenimentul fiind dedicat strângerii de fonduri pentru organizația F Cancer.

Mesajul său final: Importanța screeningului

După diagnostic, Van Der Beek a devenit un susținător activ al testării precoce.

„Am învățat multe. Dacă pot salva pe cineva de la a trece prin asta, este magie”, declara el într-un interviu pentru Business Insider.

Specialiștii atrag atenția că ratele cancerului colorectal sunt în creștere în rândul tinerilor, iar depistarea timpurie poate salva vieți, potrivit BBC.

Un copil timid care visa să fie atlet

Într-un interviu acordat ABC News în 2020, actorul spunea că în copilărie era foarte timid și nu visa la actorie, ci la o carieră sportivă.

Destinul avea însă alte planuri pentru el, iar rolul lui Dawson Leery avea să rămână emblematic pentru o întreagă generație.

