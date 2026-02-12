(VIDEO) Atac armat devastator în Canada: 8 morți la Tumbler Ridge. Suspectul, un tânăr de 18 ani, găsit fără viață

Un atac armat șocant a zguduit orașul Tumbler Ridge din Columbia Britanică, Canada. Opt persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost rănite într-un incident violent care a avut loc marți după-amiază la Școala Gimnazială Tumbler Ridge și într-o locuință din apropiere.

Poliția l-a identificat drept suspect pe Jesse Van Rootselaar, de 18 ani, care a fost găsit mort la fața locului din cauza unei răni prin împușcare auto-provocate. Autoritățile spun că nu există alți suspecți implicați.

Atacul a început într-o locuință, apoi a continuat la școală

Potrivit comisarului adjunct al Poliției Regale Canadiene (RCMP), Dwayne McDonald, primele focuri de armă au fost trase într-o casă din apropiere.

Acolo au fost găsite moarte mama suspectului, de 39 de ani, și fratele vitreg al acestuia, de 11 ani.

Ulterior, atacatorul s-a deplasat la Școala Gimnazială Tumbler Ridge, unde poliția a primit un apel privind un atacator activ în jurul orei 13:30 (20:30 GMT). Ofițerii au ajuns în doar două minute, au auzit focuri de armă și au intervenit imediat în clădire.

În câteva minute, suspectul a fost localizat și declarat decedat.

Victimele: profesori și elevi de doar 12 și 13 ani

În atacul din școală au murit șase persoane:

o educatoare în vârstă de 39 de ani

trei eleve, toate în vârstă de 12 ani

doi elevi, de 12 și 13 ani

Cel puțin 25 de persoane au fost rănite. Două victime au fost transportate cu ambulanța aeriană și se află în continuare internate în stare gravă.

Tumbler Ridge este o comunitate de aproximativ 2.400 de locuitori, iar școala gimnazială are doar 160 de elevi din clasele 7-12.

Ce se știe despre suspect

Autoritățile au declarat că suspectul era cunoscut poliției, iar în ultimii ani au existat mai multe intervenții la domiciliul familiei, unele legate de probleme de sănătate mintală.

Premierul provinciei Columbia Britanică, David Eby, a declarat că autoritățile vor analiza eventualele interacțiuni cu sistemul public de sănătate.

Potrivit poliției, suspectul deținuse anterior un permis de port-armă valabil, care între timp expirase. La fața locului au fost găsite două arme de foc – o armă lungă și un pistol modificat – însă ancheta este în desfășurare pentru a stabili exact cum au fost folosite.

De asemenea, autoritățile au precizat că tânărul s-a născut bărbat biologic și în ultimii ani s-a identificat ca femeie, potrivit BBC.

Reacții emoționante: „O cruzime nemaiauzită”

Premierul canadian Mark Carney a declarat că elevii și profesorii „au fost martori la o cruzime nemaiauzită”, subliniind că unele victime încă luptă pentru viața lor.

Primarul orașului, Darryl Krakowka, a vorbit cu emoție despre impactul tragediei într-o comunitate atât de mică:

„Suntem o mare familie. Închide-ți urechea când cineva are nevoie de tine. Oferă-ți umărul. Îmbrățișează pe cineva.”

Motivul atacului nu este cunoscut în acest moment. Autoritățile canadiene continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

