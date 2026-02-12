Mehedinți: Accident rutier pe DN 6, la Gura Văii: o persoană a fost transportată la spital

Detașamentul de Pompieri Drobeta Turnu Severin a intervenit la un accident rutier produs pe D.N. 6, pe raza localității Gura Văii.

În eveniment au fost implicate două autoturisme, iar în urma impactului a rezultat o victimă.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, în accident au fost implicate două persoane. Una dintre acestea a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Victima era conștientă și cooperantă la momentul preluării și a fost transportată la spital de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), pentru investigații suplimentare.

Circulația în zonă, afectată temporar

Intervenția echipajelor de pompieri și a personalului medical s-a desfășurat în condiții de siguranță, iar traficul în zonă a fost temporar afectat pe durata operațiunilor.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de polițiști.

