Peste opt mii de craioveni au făcut declarații mincinoase pentru impunerea taxei de salubrizare

Peste opt mii de craioveni au fost dați de gol de listele de plată de la întreținere că nu au declarat la DIT numărul corect de persoane pentru impunerea taxei de salubrizare. Listele de la întreținere, transmise de asociațiile de proprietari au scos la iveală că numărul persoanelor de la o adresă este mai mare decât cel impus la taxa pentru gunoi.

Este cunoscut faptul că toţi craiovenii sunt obligaţi să depună la DIT o declaraţie cu numărul de persoane care locuiesc la fiecare proprietate pe care o deţin. În funcţie de această declaraţie, craiovenii plătesc o taxă pentru gunoiul ridicat de către operatorul, Iridex. Au fost craioveni care s-au dumirit mai greu cu privire la paşii pe care îi au de urmat pentru depunerea declaraţiei sau pur şi simplu au neglijat.Anii au trecut și administrația locală craiovenă a descoperit că foarte mulți craioveni nu-și plătesc gunoiul.

Drept urmare, a încercat să depisteze cine nu plăteșete taxa de salubrizare, a întrebat pe la asociațiile de proprietari câte persoane sunt trecute la întreținere, au făcut comisii și le-au trimis pe teren, ca să verifice numărul real al persoanelor care locuiesc la o adresă.În momentul în care autoritățile au confruntat listele de plată, strânse de la asociațiile de proprietari și datele înscrise la Direcția de Taxe și Impozite Craiova au avut surpriza să constate că foarte mulți craioveni au omis să declare numărul corect al persoanelor de la o adresă. Drept urmare, aceștia sunt impuși din oficiu la taxa pentru gunoi.

“Se fac verificări, să se vadă dacă listele de plată bat cu cifrele declarate la DIT. Sunt persoane care nu s-au declarat corect. De exemplu, la întreținere apar patru persoane, iar la DIT au declarat trei persoane Pentru aceste cazuri se face decizie de impunere din oficiu. Ei au făcut o declarație de impunere și nu au făcut-o corect. În timpul anului pentru orice modificare survenită, ei aveau 30 de zile să înștiințeze DIT cu o nouă declarație rectificativă. Nu au făcut acest lucru și acum se trece din oficiu . După cum spuneam s-au făcut verificări și au fost depistate 8.873 de persoane care nu au declarat corect numărul de persoane. Cu siguranță numărul acestora este mult mai mare. Noi vom continua aceste verificări, atât prin intermediul asociațiilor de proprietari, dar și cu ajutorul celor de la Evidența Populației ”, spune viceprimarul Craiovei, Dan Păloiu.

Ar fi un lucru bun, dacă după această acțiune toți craiovenii ar fi impuși în mod corect la plata taxei de salubrizarea și drept consecință ar scădea și taxa pentru gunoi.

Ce trebuie să știe craiovenii

În conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 183/2021 și ale Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în municipiul Craiova, art. 5, alin. (1), persoanele fizice, proprietari de imobile cu destinație rezidențială sau mixtă, au obligația de a depune declarația pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la regulament, precum și de a achita taxa aferentă.

Declarația se depune pentru fiecare proprietate deținută, indiferent dacă aceasta este locuită de proprietar sau utilizată de alte persoane fizice (închiriată, dată în comodat etc.), pentru toate persoanele care beneficiază de serviciul de salubrizare, proprietarul având calitatea de subiect de drept fiscal.

Declaraţie de impunere



Totodată, potrivit art. 5, alin. (12), în cazul în care apar modificări privind numărul persoanelor care beneficiază de serviciul de salubrizare dintr-un spațiu locativ sau alte modificări ce determină recalcularea taxei, proprietarul imobilului are obligația de a depune declarația de impunere rectificativă până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a produs modificarea. Actualizarea taxei operează începând cu data de întâi a lunii următoare apariției modificării.

Declarația de impunere rectificativă trebuie să fie însoțită de documente justificative care să certifice modificările survenite (precum certificat de deces, viză de flotant, contract de închiriere, radiere, încetare activitate etc.).

