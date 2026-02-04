Ilie Bolojan: Primăriile ar trebui să poată scădea impozitele până la minimul prevăzut de lege

Premierul Ilie Bolojan apreciază că primăriilor ar trebui să li se permită revenirea la nivelul minim al impozitelor, cu condiția ca acestea să nu scadă sub pragul prevăzut de lege.



Pentru a permite astfel de modificări la nivelul administrațiilor locale sunt necesare însă modificări legislative, a declarat premierul miercuri, la o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

„Guvernul a stabilit un nivel minim pentru impozitarea mașinilor, de exemplu. Unele primării, având în vedere nivelul de impozitare anterior sau stabilind o creștere mai mare, au ajuns în situația în care nivelul stabilit este mai mare decât cel minim stabilit prin lege de guvern. Datorită discuțiilor care au apărut în spațiul public, unele primării doresc să reducă nivelul actual al impozitelor, pe mașini, de exemplu, la nivelul minim stabilit de lege. Legislația actuală nu le permite să facă acest lucru. Deci le-a permis să crească mai mult decât nivelul minim, dar nu le permite să scadă“, a explicat Bolojan.

Orice scădere nu poate coborî sub plafonul minim stabilit prin lege

Premierul a opinat că administrațiilor locale ar trebui să li se permită să majoreze, iar ulterior să reducă impozitele, în funcție de politicile locale, subliniind însă că orice scădere nu poate coborî sub plafonul minim stabilit prin lege.

„Putem să analizăm în ce măsură putem aduce această corecție prin legislație (…) Sigur, ar trebui să facem asta într-un termen cât mai scurt, înainte de aprobarea bugetului, în așa fel încât, înainte de aprobarea bugetelor locale, să se facă toate aceste lucruri. Oricum, așa cum știți, anul acesta a fost un an, din punct de vedere al impozitelor, deosebit, pentru că ele au fost adoptate foarte târziu datorită contestării la Curtea Constituțională și, deci, nu a fost timp de explicații, de clarificări. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat, când unele primării comunicau date eronate pentru că nu erau actualizate toate bazele de date și a fost nevoie de două, trei săptămâni până lucrurile s-au stabilizat“, a menționat premierul.

„Problema impozitelor pe proprietate este una destul de complexă“

Ilie Bolojan a mai declarat că a discutat aceste aspecte cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, în cursul zilei de miercuri. Acesta declarase, marți seară, că Guvernul ar trebui să revină asupra deciziei privind majorările de taxe și impozite locale prin reducerea acestora cu până la 50%, în limitele stabilite de Executiv.

„Răspunsul nu poate fi dat foarte simplu, pentru că problema impozitelor pe proprietate este una destul de complexă și are o paletă largă de aplicare, dar aș face câteva precizări. Așa cum știți, România s-a angajat să aducă impozitele pe proprietate la un nivel mai mare, în așa fel încât reperul să fie prețul de piață al acestor locuințe, sigur, fiecare localitate având o marjă de a aplica un procent sau altul, lucru care ar trebui să se aplice de la finalul acestui an. Deci mai avem de lucrat pe această schemă, suntem într-o formulă intermediară“, a spus Bolojan.

Citește și: Liberalizarea prețului gazelor pentru consumatorii casnici, amânată cu un an