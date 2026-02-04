Liberalizarea prețului gazelor pentru consumatorii casnici, amânată cu un an

„Trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea, dar trebuie să protejăm și cetățenii României”, a declarat miercuri premierul Ilie Bolojan, referindu-se la prețul gazelor naturale. Șeful guvernului a precizat că anul 2027, când se estimează o supraproducție de gaze, ar fi „un moment potrivit pentru liberalizare”.

„Este important să ne creștem capacitățile de stocare, vom pune presiune pe Hidroelectrica. Centralele de Mintia și Iernut vor echilibra sistemul energetic național și pun în valoare din 2027 resursa suplimentară de gaz din Marea Neagră. Combinatul Liberty de la Galați ne propunem să-l declarăm obiectiv de importanță strategică”, a declarat Ilie Bolojan, în prima sa conferință de presă susținută în acest an, la Palatul Victoria.

Prețul gazelor naturale, stabil pe tot parcursul anului

Conform premierului, prețul gazelor naturale urmează să rămână stabil pe tot parcursul anului.

„Un alt aspect important este eliminarea plafonării prețului la gaze, dar și protejarea în același timp a cetățenilor României. Vom avea însă resurse suplimentare în Marea Neagră, ceea ce ar trebui să ducă la scăderea prețului gazelor”, a spus Bolojan.

„Asta înseamnă că în 2027, când vom avea supraproducție de gaz, ar fi un an mai potrivit pentru liberalizare. Propunem deci ca până în martie 2027 să existe o perioadă tranzitorie cu un preț reglementat pentru consumatorii casnici pe tot lanțul”, a continuat el.

„Fiind un an greu este normal să luăm aceste măsuri, dat fiind că din 2027 vom avea noi resurse de gaze ceea ce ar trebui să ducă la o scădere a prețului gazelor. Asta înseamnă că anul 2027 ar fi un an mai potrivit pentru a face liberalizarea. Între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027 să existe o perioadă cu un preț plafonat pentru consumatorii casnici”, a spus șeful guvernului.

„Prețul va rămâne stabil pe tot parcursul anului și nu vor fi alte modificări. Prețul la gaze va fi plafonat pentru consumatorii casnici și CET-uri. Pentru celelalte activități nu va mai exista plafon”, a adăugat premierul.

„Așa protejăm populația și eliminăm problemele din anii trecuți când schemele de plafonare au permis unor traderi să determine creșterea prețului, iar statul mai are și acum datorii”, a mai declarat Bolojan.

Anunțul Consiliului Concurenței

Consiliul Concurenței a recomandat recent Guvernului liberalizarea pieței gazelor la termenul actual, 31 martie. O nouă prelungire a plafonării nu este necesară, întrucât prețurile din piață au coborât la nivelul dinainte de invazia Rusiei în Ucraina, a spus Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului.

În plus, Romgaz va intra în curând pe piața furnizării către consumatorii casnici, ceea ce va scădea prețurile în toată piața, la fel cum a făcut Hidroelectrica cu tarifele la electricitate.

„În 2026 o să avem liberalizare pieței de gaze, cel puțin aceasta este recomandarea noastră, să nu se mai prelungească actuala măsură de plafonare”, a afirmat Chirițoiu, luni, într-o conferință de presă.

„Romgaz se pregătește să intre pe piața de furnizare, iar acesta este un lucru bun. Cum a făcut Hidroelectrica care a pus presiune concurențială pe ceilalți furnizori de electricitate, la fel ne așteptăm ca Romgaz să exercite o presiune în piața furnizorilor de gaze și să vedem prețurile scăzând”, a adăugat el.

În 2022, prețul gazelor pentru consumatorii din România a fost plafonat până la 31 martie 2025. Ulterior, termenul a fost prelungit până la 31 martie 2026.

Planul B al Guvernului

Pe de altă parte, Ministerul Energiei lucrează la un plan B în privința liberalizării pieței gazelor, prevăzută pentru 1 aprilie 2026.

Dacă prețurile vor crește mai mult decât plafonul care este în prezent, ministerul ia în calcul un calendar de liberalizare treptată care să includă și iarna 2026-2027, a afirmat ministrul de resort, Bogdan Ivan.

„Din predicțiile pe care le avem, nu vedem o creștere a prețului gazelor după 31 martie 2026. Chiar și acum sunt operatori care furnizează sub prețul plafonat de lege”, a spus Ivan, pe 8 ianuarie.

Citește și: Fetiţă de 5 ani, accidentată mortal când traversa strada cu bunica