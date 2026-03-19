Pachetul social cerut de PSD a fost acceptat de coaliţie

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că s-a ajuns la un acord în coaliție, astfel că pachetul social cerut de PSD, care a amenințat că altfel nu va vota bugetul, va fi prins în proiectul de buget. Vor fi luați bani din sumele care ar fi urmat să fie plătite magistraților, după ce au câștigat în instanță drepturi salariale.

Bolojan a făcut acest anunț la finalul discuțiilor convocate joi de Sorin Grindeanu cu liderii Coaliției, după trei zile de certuri în Parlament pe bugetul de stat pe 2026.

„Aveam responsabilitatea să deblocăm discuțiile legate de buget, având în vedere problemele pe care le parcurgem în această perioadă și ținând cont de situația bugetară, de criza care ține de războiul din Golf și de tot contextul în care ne găsim. S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținut de coaliție“.

Nu vor fi acceptate alte amendamente

El a spus că existau două variante, prima fiind creșterea deficitului cu suma necesară amendamentelor din Parlament: „Nu am ales asta”.

„Am decis să reducem componenta de cheltuieli de la drepturi obținute de magistrați în anii trecuți și practic amânarea lor”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a spus că astăzi va fi reluată ședința comisiilor parlamentare de buget, iar vineri se va reuni plenul reunit al Parlamentului pentru vot pe legea bugetului de stat.

„Alte amendamente nu vor fi acceptate”, a adăugat Bolojan.

De unde vor fi luaţi banii pentru pachetul social

Mai exact, liderii coaliției au decis să ia din banii alocați în bugetul Înaltei Curți pentru returnarea unor sume câștigate în instanță de magistrați. O parte din această sumă va fi mutată în pachetul de solidaritate al PSD, care prevede acordarea unor ajutoare pensionarilor.

Practic, Guvernul nu va plăti toți banii către magistrați, ci doar o tranșă. Inițial, în bugetul ÎCCJ era prevăzută o sumă de 4,94 miliarde lei la capitolul cheltuielilor de personal (creștere de 47,9% față de 2025).

Dezbaterile asupra bugetului vor fi reluate azi

El a spus că, în aceste condiții, vor fi reluate la prânz dezbaterile în Comisiile de buget. „Și după parcurgerea dezbaterilor, ne propunem ca în această seară să înceapă dezbaterile propriu-zise în plen și în cursul zilei de mâine să fie aprobat bugetul. Această formulă ne asigură că România are un buget aprobat în cel mai scurt timp posibil, ceea ce rezolvă câteva aspecte importante“, a afirmat premierul.

