Trei răniţi într-un accident provocat de un şofer fără permis care fugea de poliţie

Trei persoane au fost rănite într-un accident provocat miercuri, la Bacău, de un șofer de 33 de ani, fără permis, care a fugit de un echipaj de poliție ce i-a solicitat să tragă pe dreapta.

Șoferul a fost somat să oprească după ce nu a acordat prioritate într-un sens giratoriu din municipiul Bacău.

„Conducătorul auto nu a oprit la solicitarea polițiștilor și și-a continuat deplasarea. Ajuns pe un segment de drum ce permite trecerea unui singur autoturism, din cauza celor parcate pe ambele sensuri, ar fi pătruns fără să acorde prioritate și a intrat în coliziune cu un autovehicul condus regulamentar de un bărbat de 57 de ani. Din impact, ambele autoturisme au fost proiectate în altele două ce erau staționate“, a transmis IPJ Bacău.

În urma accidentului rutier au fost rănite trei persoane: cei doi șoferi și o femeie care era pasager.

Din verificările efectuate de polițiști a rezultat ca tânărul care a comis accidentul rutier nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal pentru infracțiunile de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Citeşte şi: Preşedintele Nicușor Dan s-a întâlnit la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Mark Rutte