Preşedintele Nicușor Dan s-a întâlnit la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Mark Rutte

Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit, joi dimineaţă, la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Cei doi au discutat despre situaţia de securitate din plan internaţional, cu accent pe creşterea securităţii României prin intermediul şi cu sprijinul NATO. După aceste discuții, ei au susținut o conferință de presă comună în care au vorbit despre relația României cu NATO, SUA și securitatea țării noastre. Șeful statului urmează să participe la reuniunea Consiliului European şi la Summitul Euro în format extins, informează Digi24.

Mark Rutte: „Sunt recunoscător României“

La conferință de presă comună de la sediul NATO, Mark Rutte a declarat: „În ultimele zile au fost acțiuni care vor demonstra că NATO poate apăra Flancul Estic. Când a fost supus testelor, NATO a răspuns hotărât. Am văzut după interceparea rachetelor balistice transmise dinspre Iran. Toți aliații au hotărât să crească cheltuielile pentru apărare. România va crește acest buget la 2,5% din PIB în acest an. Nu e vorba doar de investiții, producția trebuie să crească. România își joacă rolul său. România a sprijinit constant Ucraina și a fost importantă participarea și contribuția ei prin acordurile încheiate cu Ucraina pentru achiziția de echipamente de apărare. Nicușor, vă sunt recunoscător că ați asigurat că postura noastră pe flancul estic este puternică. Ne putem baza pe România și România se poate baza pe NATO“.

Nicușor Dan: „România este o țară sigură”

„România este o țară sigură. Am discutat despre noi capabilități pentru țările din Flancul Estic în cadrul programului Santinela Estică. Am discutat despre Marea Neagră și NATO va avea o întâlnire pe subiectul Marea Neagră și pe proiectul nostru de hub. Am discutat despre provocările care vin din zona de hibrid unde fiecare trebuie să facem mai multe. Am discutat și l-am informat pe secretarul general de discuțiile avute cu partenerii din Ucraina. Am reafirmat sprijinul nostru pentru Ucraina. Nu este despre Ucraina, ci despre securitatea Europei. Am discutat despre cât de importantă este relația transatlantică. România s-a poziționat găzduind echipamente americane. Suntem aliați atunci când partenerul nostru are nevoie”, a spus preşedintele Nicuşor Dan.

Despre avertismentul Iranului pentru România

Jurnaliștii prezenţi la conferinţă i-au întrebat pe cei doi despre avertismentul Iranului pentru România după decizia privind echipamentul militar american de la bazele din țara noastră.

„România este sigură, vom apăra fiecare centimentru din teritoriul aliat. Astăzi am discutat despre cum putem îmbunătăți securitatea pe flancul estic. România joacă un rol sigur aici”, a răspuns şeful NATO, Mark Rutte.

„Iranul nu a amenințat România, ci a vorbit de consecințe juridice și politice. Nu suntem în altă situație. România are un parteneriat strategic cu SUA și prin prezența de trupe americane este mai sigură”, a spus preşedintele României.

Despre Trump și Strâmtoarea Ormuz

Nicușor Dan și Mark Rutte au fost întrebați și despre reacția președintelui american Donald Trump după ce mai mulți aliați NATO au refuzat să intervină pentru securizarea Strâmtorii Ormuz.

„În privința Ormuz, toată lumea este de acord că această strâmtoare nu poate rămâne închisă, este crucial pentru economia mondială. În ceea ce privește aliații, aceștia discută cu SUA și între ei cea mai bună modalitate pentru a gestiona această problemă de securitate. Am toată încrederea că aliații vor face totul pentru a ne sprijini interesul comun”, a spus Mark Rutte.

„Au fost mai multe componente. Două dintre ele întăresc scutul de la Deveselu, este o protecție suplimentară pentru România și partea de Europă pe care scutul o apără. Nu a fost negociere, a fost o nevoie pe care aliatul a avut-o și ne-am grăbit să o satisfacem”, a răspun Nicușor Dan.

