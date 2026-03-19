Iranul dorește să impună taxe și impozite navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz

Parlamentul iranian dorește să impună taxe și impozite navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, de importanță strategică. „În Parlament, lucrăm la un plan conform căruia țările vor trebui să plătească taxe și impozite Republicii Islamice dacă strâmtoarea Ormuz este utilizată ca rută sigură” pentru transportul de energie și mărfuri, a declarat deputata din Teheran, Somayeh Rafiei, citată de agenția oficială Isna, preluată de Le Monde.

Traficul maritim „nu va reveni la starea dinainte de război”

Pasaj strategic pentru transportul hidrocarburilor, această strâmtoare, care separă Peninsula Arabică de Iran, este blocată în mare parte de regimul iranian de la începutul războiului declanșat pe 28 februarie de Statele Unite și Israel. Deputata a adăugat că Parlamentul a propus un plan în conformitate cu care țările ar plăti atât taxe, cât și tarife vamale pentru a traversa strâmtoarea.

Președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat la începutul acestei săptămâni că traficul maritim „nu va reveni la starea dinainte de război”. Traficul prin Strâmtoarea Ormuz a încetat aproape complet de la izbucnirea războiului, pe 28 februarie. În ultimele zile, Iranul a permis trecerea unor nave.

