11.2 C
Craiova
vineri, 6 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateTrump nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină din cauza războiului cu Iran: "Dacă cresc, cresc"

Trump nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină din cauza războiului cu Iran: „Dacă cresc, cresc”

De Magda Dragu
Trump nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină din cauza războiului cu Iran:
Trump nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină din cauza războiului cu Iran: "Dacă cresc, cresc"

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină în Statele Unite ca urmare a războiului cu Iranul. „Dacă cresc, cresc”, a comentat el într-un interviu acordat Reuters.

Războiul cu Iranul a dus la o creştere a preţurilor la benzină cu 20 de cenţi pe galon, adică 7% în doar câteva zile.

„Nu am nicio îngrijorare în privinţa asta. Vor scădea foarte rapid când totul se va termina şi, dacă cresc, cresc, dar acest lucru este mult mai important decât faptul că preţurile la benzină ar putea creşte puţin”, a spus Donald Trump într-un interviu acordat Reuters.

Trump a declarat pentru Reuters că nu intenţionează să utilizeze Rezerva Strategică de Petrol a SUA, cea mai mare rezervă de urgenţă de petrol din lume, stocată într-o reţea de galerii subterane din Louisiana şi Texas.

Trump: Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă

El a mai spus că este sigur că Strâmtoarea Ormuz, un canal aflat în largul coastei sudice a Iranului, prin care trece unul din fiecare cinci barili de petrol din lume, va rămâne deschisă deoarece marina iraniană se află „pe fundul mării”.

Declaraţiile lui Trump vin la mai mult de o săptămână după ce a subliniat, în discursul său despre starea naţiunii, că preţurile la benzină au scăzut.

Citeşte şi: 28 de zboruri spre spre şi dinspre mai multe destinaţii din Orientul Mijlociu au fost anulate pe Aeroportul Otopeni

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA