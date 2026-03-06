28 de zboruri spre spre şi dinspre mai multe destinaţii din Orientul Mijlociu au fost anulate pe Aeroportul Otopeni

11.2 C
De Magda Dragu
28 de zboruri spre şi dinspre mai multe destinaţii din Orientul Mijlociu au fost anulate vineri pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, din cauza evenimentelor din regiune, anunţă Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).

Sunt afectate curse către Tel Aviv, Dubai, Doha, Amman, Cairo, Beirut şi Sharm el Sheikh, operate de mai multe companii aeriene. Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) anunţă că 28 de zboruri spre şi dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Amman, Cairo, Beirut şi Sharm el Sheikh au fost anulate vineri din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, conform digi24.ro.

Au fost anulate 28 de zboruri

Pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost anulate 28 de zboruri, spre/dinspre 7 destinaţii: 13 plecări şi 15 sosiri. Cursele anulate aparţin companiilor Anima Wings, El Al, Fly Dubai, Qatar Airways, Ryanair, Sky Up, Tarom, Wizz Air.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti subliniază că monitorizează permanent situaţia curselor afectate, în cooperare cu autorităţile în domeniu şi cu operatorii aerieni, prioritatea absolută fiind siguranţa pasagerilor şi a traficului aerian.

