Ce numere au ieșit câștigătoare la LOTO 6/49

Duminică, 1 martie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 26 februarie, Loteria Română a acordat 25.580 de câștiguri în valoare totală de peste 2,16 milioane de lei.

Rezultatele la LOTO de duminică, 1 martie 2026:

Loto 6 din 49: 38, 24, 36, 15, 1, 26

Joker: 17, 18, 5, 31, 24 + 11

Loto 5 din 40: 18, 4, 2, 24, 8, 13

Noroc: 4 7 1 9 7 8 6

Noroc Plus: 8 0 8 4 8 9

Super Noroc: 6 3 5 9 6 2

Premiile puse în joc la tragerile LOTO de duminică, 1 martie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,32 milioane de lei (peste 653.500 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,04 milioane de lei (peste 989.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 54,93 milioane de lei (peste 10,78 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 423.900 de lei (peste 83.200 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I in valoare de peste 131.600 de lei (peste 25.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 1,19 milioane de lei (peste 233.600 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 67.400 de lei (peste 13.200 de euro).