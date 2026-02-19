Un polițist de frontieră l-a dus pe un șofer cu autospeciala la bancomat ca să scoată banii de mită

Un polițist de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea a fost reținut, joi, sub acuzația de luare de mită, într-o anchetă declanşată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor şi ofiţerii DGA – Serviciul judeţean Bihor, relatează ebihoreanul.ro.

Subofiţerul Cristian Ban este acuzat că toamna trecută, pe 17 octombrie, în timp ce patrula în apropierea punctului de trecere a frontierei Borș II, ar fi oprit pentru control un cetățean bulgar care intrase în România și ar fi intrat pe un sector de drum semnalizat cu „acces interzis”. Polițistul i-ar fi spus că fapta este mult mai gravă decâtîn realitate și că riscă inclusiv suspendarea permisului, deși legea nu prevede o astfel de sancțiune pentru această abatere.

Potrivit anchetatorilor, agentul i-ar fi transmis că poate evita amenda și problemele dacă îi plătește lui 1.250 de lei, în locul sancțiunii legale. Deoarece cetățeanul bulgar nu avea la el suma cerută, Ban ar fi fost de acord să primească doar 600 de lei, cât avea șoferul disponibil pe card, spun procurorii.

Pentru a încasa banii, polițistul l-ar fi dus cu autospeciala de serviciu până în Biharia, unde acesta a retras suma de la un bancomat și i-a înmânat-o agentului.

Polițistul a fost arestat preventiv pentru luare de mită.

„Propunerea de arestare preventivă s-a fundamentat, printre altele, şi pe necesitatea protejării încrederii publice în integritatea autorităților cu atribuții în controlul frontierei de stat, în special în contextul actual, în care România este stat membru al spațiului Schengen, iar standardele de integritate și anticorupție în punctele de frontieră sunt de importanță deosebită“, arată procurorii.

