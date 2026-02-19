5.6 C
Un bărbat s-a dus băut la proba practică pentru permisul auto

De Daniela Moise

Un bărbat care s-a prezentat pentru susţinerea probei practice în vederea obţinerii permisului auto a fost depistat băut, transmite Agerpres. Bărbatul are 35 de ani şi voia permisul de conducere categoria B, în municipiul Roman.

Polițiștii au sesizat că bărbatul mirosea a alcool și l-au testat cu aparatul alcooltest.

Valoarea indicată de aparatul etilotest a fost de 0,7 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Prefectura Neamţ a precizat că, potrivit celor declarate de candidat, acesta ar fi consumat băuturi alcoolice în seara precedentă.

Bărbatul a fost declarat „respins” şi urmează să fie reprogramat pentru susţinerea examenului, potrivit procedurilor legale în vigoare.

