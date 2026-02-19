5.6 C
Bărbat de 57 de ani, arestat după ce a agresat sexual o fetiță de 6 ani

De Daniela Moise

Un bărbat de 57 de ani a fost arestat preventiv, joi, după ce a abordat o minoră de şase ani şi a agresat-o sexual, informează Agerpres.

„Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare au fost sesizaţi cu privire la faptul că o minoră ar fi fost agresată sexual, în municipiul Satu Mare. În urma activităţilor investigativ-operativ desfăşurate, poliţiştii au constatat faptul că un bărbat de 57 de ani, din municipiul Satu Mare, ar fi abordat o minoră de 6 ani şi ar fi atins-o în zonele intime, cu scopul de a comite un act sexual”, precizează sursa citată.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, apoi arestat preventiv pentru 30 de zile.

