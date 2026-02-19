Vâlcea: Bărbat băut și fără permis, urmărit și reținut de polițiști

Polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Horezu au efectuat miercuri noapte semnal regulamentar de oprire unui autoturism care se deplasa pe raza comunei Vaideeni. Conducătorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, utilizând semnalele acustice și luminoase.

După aproximativ 3 km, în momentul în care autospeciala de poliție se afla în depășirea autoturismului, pentru a-l determina să oprească, conducătorul auto ar fi frânat și ar fi virat brusc spre stânga, acroșând ușor autospeciala.

După acroșare, bărbatul aflat la volan a intrat cu autoturismul în poarta de acces a garajului unde proprietarul locuiește, după care a coborât din autoturism și a fugit în curtea imobilului.

Incidentul s-au petrecut pe strada Nisipi, din comuna Vaideeni, și nu s-au soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale.

Bărbatul avea permisul suspendat și nu era băut

Cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Rutier Vâlcea a fost identificată persoana care s-ar fi aflat la volan, un bărbat de 47 de ani, din comuna Vaideeni, județul Vâlcea.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,24 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că acesta nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, având permisul de conducere anulat din 2021.

Din verificări a reieșit că autoturismul implicat, aparține unei rude a bărbatului, iar inspecția tehnică periodică și asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto erau expirate.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

