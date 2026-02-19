Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace: Cred că toți vrem pace, stabilitate și prosperitate în Gaza. Avem o istorie bună cu palestienii și evreii, deci puteți conta pe noi

Primul summit al Consiliului pentru Pace, înființat de președintele american Donald Trump, a început joi la Washington cu un discurs de 45 de minute al președintelui Trump. Din partea României, participă președintele Nicușor Dan, care a ținut un discurs de aproximativ de două minute, informează Hotnews.

Principalele declarații ale președintelui român:

În primul rând, vă mulțumesc pentru această organizare a întâlnirii și pentru planul de pace pentru Gaza.

Cred că toți vrem pace, stabilitate și prosperitate în Gaza. Întrebarea e cum să o facem. Această întâlnire este importantă. România poate crește numărul de intervenții pentru a salva copii de acolo, până la 1.000. Avem o expertiză bună pentru intervenția de urgență și putem ajuta și dona.

Putem ajuta și la nivel de educație, pentru a oferi programe pentru studenți.

Avem expertiză și în zona de a reconstrui instituțiile: poliție, justiție, administrație publică. Putem contribui cu experți.

Avem o istorie bună cu palestienii și evreii.

Deci, puteți conta pe noi.

De ce a mers Nicușor Dan la Washington

Președintele Nicușor Dan a sugerat că motivul prezenței sale la Washington ține în special de consolidarea relației cu administrația Trump.

„Au existat anumite dubii, neîncredere după alegerile anulate din 2024 din partea administrației americane. Față de tot acest context, cred că prezența României prin președintele ei ajută la a clarifica și diplomatic și față de cetățeni care este relația adevărată dintre România și SUA”, a declarat Nicușor Dan zilele trecute, într-un interviu acordat Radio România Actualități.

România, prin președintele Nicușor Dan, va participa în calitate de observator la prima reuniune a Consiliului Păcii, care va avea loc la Washington în 19 februarie. În emisiunea de la RRA, el a subliniat că nu are planificată nicio întâlnire bilaterală cu Trump.

„E o primă întâlnire de lucru. După ce am primit invitația de a participa la aceasta ședința, am solicitat alte tipuri de clarificări ca sa vedem ce poate face un stat care nu e membru, dar e rezonanță cu direcția în care vrea sa meargă”, a explicat Nicușor Dan decizia de a confirma invitația.

Citește și: Cadavrele a 214 bizoni, bivoli și cerbi – găsite la o fermă din județul Cluj. Animalele au murit de foame. Autoritățile știau de nereguli, dar s-au mulțumit să dea amenzi