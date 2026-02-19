Cadavrele a 214 bizoni, bivoli și cerbi – găsite la o fermă din județul Cluj. Animalele au murit de foame. Autoritățile știau de nereguli, dar s-au mulțumit să dea amenzi

214 cadavre de bizoni, bivoli, cerbi și căprioare, aflate în descompunere, au fost găsite la o fermă de pe teritoriul comunei Recea Cristur, au anunțat, joi, autoritățile clujene, citate de Agerpres. Proprietarii fermei sunt cetățeni străini.

Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a declarat că la ferma respectivă au fost declanșate controale de către mai multe instituții ale statului.

„Au fost descoperite 214 cadavre de animale poziționate pe terenul fermei Recea Cristur – 74 de bizoni, 98 de cerbi și căprioare și 42 de bivoli, aflate în diferite stadii de descompunere, plus resturi de animale moarte. Joi a avut loc o ședință a Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB), iar prima măsură în cazul celor 214 cadavre, aflate acolo de luni de zile, este neutralizarea lor prin îngropare, conform procedurilor stabilite de DSVSA și instituțiile europene“, a declarat prefectul Maria Forna.

La fermă mai sunt încă animale vii

Aceasta a prezentat cazul unui cerb aflat în agonie, căruia veterinarul i-a aplicat o perfuzie și a fost dus la USAMV, unde a murit. În urma analizelor s-a constatat că avea în corp viermi și paraziți. De asemenea, pe cursul unui pârâu au fost descoperiți bizoni morți, ceea ce înseamnă că și apa ar putea fi infectată.

Totodată, au fost identificate și animale vii la fermă. În perioada următoare, fie terenul actual trebuie să fie structurat pe țarcuri pentru că toate speciile trăiesc într-un țarc comun, fie animalele vor fi relocate pe un fond de vânătoare din apropiere.

„Vom trata situația cu maximă responsabilitate, pentru ca vinovații să fie trași la răspundere“, a mai spus prefectul Maria Forna, care a menționat că administratorul fermei și proprietarii, un cetățean german și unul austriac, nu au fost prezenți la controalele desfășurate, deși au fost înștiințați.

Animalele au murit de foame la cea mai mare fermă de bizoni din Europa

În 2014, în comuna Recea Cristur din județul Cluj a fost inaugurată cea mai mare fermă de bizoni din Europa. Se vorbea atunci despre o investiție de 1,5 milioane de euro.

Parteneri erau doi străini, un german și un danez, iar administrator, un fost chestor în Poliția Română, conform ȘtirileProTV.

La 12 ani distanță, pe cele 500 de hectare de teren, concesionate de autoritățile locale, zac acum cadavre în descompunere și rămășițe de animale. Există indicii că ar fi fost lăsate, cu o cruzime greu de imaginat, să moară de foame.

Potrivit celor de la Direcția Sanitar-Veterinară, ferma găzduia 300 de exemplare de bizoni de rasă americană.

Carnea urma să ajungă în țări din vestul Europei, în special în Germania. Pe lângă aceste exemplare, aici au fost aduși și 400 de cerbi și căprioare.

Inițial, ferma avea peste 30 de angajați, acum mai sunt doar cinci.

Situația era cunoscută de autorități din vara trecută. Amenzile nu au schimbat situația

Directorul Direcției Sanitar-Veterinare din Cluj, Ion Bradea, a declarat că firma care administra ferma nu mai avea voie să vândă animale încă din vară.

„Toate controalele făcute la societate s-au făcut inopinat. La primele controale – în iunie, unde am constatat că nu erau efectuate acțiunile sanitar-veterinare. s-a dat o sancțiune contravențională de 21.500 lei plus o sancțiune complementară în suspendarea activității sanitar-veterinare până la remedierea deficiențelor“.

”Acțiunile sanitar-veterinare” de care vorbește Bradea includ vaccinarea împotriva antraxului și testarea împotriva tuberculozelor, conform Actualdecluj.

„De atunci nu mai aveau voie să comercializeze animale. Au cerut o derogare pentru bivoli, s-au realizat 80 de analize pentru aceste animale, din care au abatorizat 35 de capete”, a completat el.

În total, DSV a făcut în ultimele 12 luni trei controale, dintre care cel mai recent a fost în ianuarie.

În toamnă, inspectorii au văzut și șase cadavre – doi bizoni și patru bivoli. „La cele trei controale efectuate, niciodată nu s-au anunțat alt fel de mortalități în afară de cele pe care le-am văzut”.

Bradea a adaugat că s-a constatat că animalele nu erau furajate corespunzător, „de asta au fost sancționați, pentru lipsa bunăstării animalelor”.

