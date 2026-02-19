Donald Trump s-a lăudat pe sine și pe politicienii lui preferați veniți la Consiliul pentru Pace. Despre românii a spus că sunt „oameni minunați, fantastici“

Preşedintele Donald Trump şi-a început discursul de la reuniunea Consiliului pentru Pace salutând pe fiecare oaspete în parte şi spunând câteva cuvinte despre el, uneori folosindu-se de umor şi de talent actoricesc. Când a venit rândul preşedintelui Nicuşor Dan, Donald Trump l-a salutat ca pe „premierul” României şi a spus că poporul român este „minunat, fantastic” şi face treabă bună, scrie News.ro.

„Oameni minunaţi, oamenii din România sunt fantastici. Mulţi vin şi lucrează în ţara noastră, ne ajută în ţara noastră, oameni foarte bazaţi”, a spus Trump.

Înainte de acesta, Donald Trump îi prezentase pe membrii Consiliului, spunând despre fiecare câte ceva laudativ. A folosit şi stilul anedoctic, povestind cât de uimit a fost când a aflat de numărul populaţiei Indoneziei.

Preşedintele Donald Trump şi-a început discursul părând să-şi asume o parte din meritul pentru ascensiunea anumitor lideri străini aflaţi în Consiliu, printre care prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, şi preşedintele Argentinei, Javier Milei, lăudându-se şi cu alte susţineri pe care le-a acordat şi evidenţiindu-l pe Viktor Orban.

„Nu ar trebui să susţin oameni, dar îi susţin când îmi plac”, a spus Trump. „Am avut rezultate foarte bune în susţinerea candidaţilor din Statele Unite, dar acum susţin lideri străini, inclusiv (liderul maghiar) Viktor Orban, care este aici, şi alţii”, a spus Trump.

Trump a subliniat, de asemenea, că susţinerea sa pentru Orban nu a fost tocmai bine primită în Europa. „Nu toată lumea din Europa apreciază această susţinere”, a spus el. „Nu-i nimic. El face o treabă incredibilă. A făcut o treabă incredibilă în domeniul imigraţiei, spre deosebire de unele ţări care s-au prejudiciat singure.”

Arătând spre preşedintele argentinian Milei, Trump a spus: „Era puţin în urmă în sondaje. A sfârşit prin a câştiga cu o majoritate zdrobitoare”.

El a continuat: „Tocmai am susţinut-o pe prim-ministrul Japoniei. Era într-o cursă strânsă, dar probabil că urma să câştige şi voia să obţină cel mai mare număr de voturi din istoria Japoniei. Aşa că mă place foarte mult”.

