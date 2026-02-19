Mehedinți: Șofer reținut după ce a accidentat un pieton și a fugit

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au reținut joi un bărbat, de 59 de ani, din comuna Corcova, cercetat pentru infracțiunile de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit că, la data de 18 februarie un bărbat de 48 de ani, din comuna Corcova, în calitate de pieton, în timp ce se afla în parcarea adiacentă unității de învățământ din localitatea de domiciliu, ar fi fost acroșat de un autoturism, care a părăsit locul evenimentului.

Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

În urma verificărilor efectuate de polițiștii, a fost identificat conducătorul autoturismului, un bărbat de 59 de ani.

Acesta a fost testat cu privire la consumul de alcool rezultatul fiind negativ.

În cauză se continuă cercetările, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

