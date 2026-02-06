5.6 C
De Magda Dragu
Tentativă de asasinat asupra unui general GRU la Moscova
Comitetul de Anchetă al Rusiei a relatat vineri că un atacator necunoscut l-a împușcat de mai multe ori în spate pe general-locotenentul GRU Vladimir Alekseev la Moscova, transmite BBC.

Starea de sănătate a înaltului oficial, dus la spital, e necunoscută în acest moment. Conform publicației Kommersant, Alekseev deține funcția de prim-adjunct al șefului Direcției Principale de Informații a Statului Major (GRU), temutul serviciu de informații al armatei ruse.

Atacatorul a tras mai multe focuri de armă asupra generalului

Atacatorul a tras mai multe focuri de armă asupra generalului într-o clădire rezidențială de pe șoseaua Volokolamskoye, după care a fugit de la fața locului.

„Victima a fost transportată la un spital din oraș”, a declarat Svetlana Petrenko, purtătoarea de cuvânt a agenției, citată de Interfax. În urma atacului, a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor și trafic ilegal de arme.

În anul 2017, generalul Alekseev primise titlul de „Erou al Rusiei”.

