Luni începe perioada în care se acordă vacanța școlară intermodulară. Copiii vor avea o săptămână de vacanță în intervalul 9 februarie – 1 martie, perioada fiind stabilită prin decizia fiecărui Inspectorat școlar.

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, această vacanță intermodulară poate fi stabilită de Inspectoratele școlare județene și din București în oricare dintre săptămânile cuprinse în perioada 9 februarie – 1 martie, potrivit Agerpres.

Următoarea vacanță școlară va începe pe 4 aprilie și se va încheia pe 14 aprilie. Vacanța de vară va începe pe 20 iunie.

Programele ‘Școala altfel’ și ‘Săptămâna verde’ se desfășoară până pe 3 aprilie, în baza deciziilor luate de unitățile de învățământ.

