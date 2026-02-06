România va fi reprezentată de 28 de sportivi şi o rezervă la Jocurile Olimpice de iarnă

La Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, România va fi reprezentată de 28 de sportivi şi o rezervă, care vor locui în şase Sate Olimpice. Portdrapelul României la ceremonia principală va fi patinatoarea Julia Sauter.

Însoţiţi de echipele tehnice, 28 de sportivi şi o rezervă vor concura la nouă discipline sportive după cum urmează:

Biatlon – Sat Olimpic Anterselva

6 sportivi (2 feminin, 4 masculin)

Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea

George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev

Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin

Bob – Sat Olimpic Cortina

4 sportivi + 1 rezervă (masculin)

Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă

Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund

Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano

1 sportiv (feminin)

Julia Sauter

Antrenor: Roxana Luca

Sanie – Sat Olimpic Cortina

7 sportivi (3 feminin, 4 masculin)

Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu

Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban

Tehnicieni: Alexandru Comşa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund

Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo

4 sportivi (2 masculin, 2 feminin)

Daniela Toth, Delia Folea

Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund

Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine)

2 sportivi (1 feminin, 1 masculin)

Sofia Moldovan

Alexandru Ştefănescu

Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin) Andrei Burchiu – antrenor (masculin)

Schi fond – Sat Olimpic Predazzo

3 sportivi (1 feminin, 2 masculin)

Delia Reit

Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Tehncieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund

Snowboard – Sat Olimpic Livigno

2 sportive

Kata Mandel, Henrietta Bartalis

Tehncieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund

La JO Milano Cortina 2026 vor fi organizate patru ceremonii de deschidere

În premieră, la JO Milano Cortina 2026 vor fi organizate patru ceremonii de deschidere: una principala, la Milano, care va fi transmisă în direct de posturile de televiziune din întreaga lume, şi trei secundare, la Cortina, Livigno şi Predrazzo.

România a desemnat şapte purtători de drapel astfel:

Julia Sauter (patinaj artistic) – Milano

Kata Mandel (snowboard) şi Alexandru Ştefănescu (schi alpin) – Livigno

Daniela Toth (schi sărituri) şi Paul Pepene (schi fond) – Predazzo

Raluca Strămăturraru (sanie) şi Mihai Tentea (bob) – Cortina.

