România va fi reprezentată de 28 de sportivi şi o rezervă la Jocurile Olimpice de iarnă

La Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, România va fi reprezentată de 28 de sportivi şi o rezervă, care vor locui în şase Sate Olimpice. Portdrapelul României la ceremonia principală va fi patinatoarea Julia Sauter.
Însoţiţi de echipele tehnice, 28 de sportivi şi o rezervă vor concura la nouă discipline sportive după cum urmează:
Biatlon – Sat Olimpic Anterselva
6 sportivi (2 feminin, 4 masculin)
Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea
George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev
Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin
Bob – Sat Olimpic Cortina
4 sportivi + 1 rezervă (masculin)
Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă
Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund
Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano
1 sportiv (feminin)
Julia Sauter
Antrenor: Roxana Luca
Sanie – Sat Olimpic Cortina
7 sportivi (3 feminin, 4 masculin)
Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu
Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban
Tehnicieni: Alexandru Comşa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund
Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo
4 sportivi (2 masculin, 2 feminin)
Daniela Toth, Delia Folea
Daniel Cacina, Mihnea Spulber
Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund
Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine)
2 sportivi (1 feminin, 1 masculin)
Sofia Moldovan
Alexandru Ştefănescu
Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin) Andrei Burchiu – antrenor (masculin)
Schi fond – Sat Olimpic Predazzo
3 sportivi (1 feminin, 2 masculin)
Delia Reit
Paul Pepene, Gabriel Cojocaru
Tehncieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund
Snowboard – Sat Olimpic Livigno
2 sportive
Kata Mandel, Henrietta Bartalis
Tehncieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund
La JO Milano Cortina 2026 vor fi organizate patru ceremonii de deschidere
În premieră, la JO Milano Cortina 2026 vor fi organizate patru ceremonii de deschidere: una principala, la Milano, care va fi transmisă în direct de posturile de televiziune din întreaga lume, şi trei secundare, la Cortina, Livigno şi Predrazzo.
România a desemnat şapte purtători de drapel astfel:
Julia Sauter (patinaj artistic) – Milano
Kata Mandel (snowboard) şi Alexandru Ştefănescu (schi alpin) – Livigno
Daniela Toth (schi sărituri) şi Paul Pepene (schi fond) – Predazzo
Raluca Strămăturraru (sanie) şi Mihai Tentea (bob) – Cortina.
