(VIDEO) Cristi Chivu a purtat torţa olimpică pentru Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026

Antrenorul lui Inter Milano, Cristi Chivu, a purtat joi torţa olimpică pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Jocurile Olimpice de iarnă vor avea loc între 6 și 22 februarie, în orașele italiene Milano și Cortina d’Ampezzo.

„O emoţie de nedescris. Cristian Chivu şi oraşul Milano strălucind în lumina flăcării olimpice”, a scris Inter pe Facebook, postând şi un filmuleţ.

Cristian Chivu a preluat torţa în Piazza Sant’Ambrogio din Milano. După ce a alergat câţiva metri, antrenorul Interului a predat torţa preşedintelui CONI, Luciano Buonfiglio, potrivit antena3.ro.

Cine poartă drapelul României

România a anunțat lotul de 29 de sportivi care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina. Tricolorii vor avea 7 purtărori de drapel, prezenți la cele 4 ceremonii de deschidere, iar patinatoarea Julia Sauter va purta steagul la ceremonia principală de la Milano.

„România va fi reprezentată de 29 de sportivi la JO Milano Cortina 2026. Componența delegației României care va participa la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 a fost aprobată azi de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român”, a transmis COSR, pe Facebook.