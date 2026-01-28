Ilie Bolojan: Aderarea României la zona euro este o temă care ar putea fi una de bază, la alegerile parlamentare din 2028

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la Berlin, că aderarea României la zona euro este o temă care ar putea fi una de bază, în România, la legerile parlamentare din 2028, când forţele politice ar putea să cadă pe un acord, aşa cum s-a întâmplat când am aderat la UE sau NATO.

Potrivit premierului, până nu atingem o cotă de deficit sub 3%, nu este pe agendă acest tip de problemă.

”În ceea ce priveşte aderarea României la zona euro, Bulgaria îndeplineşte condiţiile legate de componenta de deficit. Aşa cum ştiţi, România a avut în aceşti ani nişte deficite foarte mari şi, până nu atingem o cotă de deficit care să se situeze sub 3%, acest tip de problemă nu este pe agendă”, a spus premierul Ilie Bolojan, la Berlin, întrebat când doreşte ţara noastră să adere la zona euro, conform news.ro.

Suntem într-o situaţie în care ne reducem deficitele

Premierul a precizat că suntem într-o situaţie în care ne reducem deficitele.

”Ţinta pe anul acesta este de aproximativ 6,2-6,3% şi ne-am angajat să reducem acest deficit în zona de 3%, până în 2030. Consider că această temă legată de aderarea României la zona euro este o temă care ar putea fi una de bază, în România, la legerile parlamentare din 2028 când forţele politice ar putea să cadă pe un acord, aşa cum s-a căzut în anii anteriori, atunci când am aderat la Uniunea Europeană sau la NATO, asupra acestei priorităţi de a adera la ţările din Uniunea Europeană”, a arătat Ilie Bolojan.

