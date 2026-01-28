3.3 C
Craiova
miercuri, 28 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateIlie Bolojan: Aderarea României la zona euro este o temă care ar putea fi una de bază, la alegerile parlamentare din 2028

Ilie Bolojan: Aderarea României la zona euro este o temă care ar putea fi una de bază, la alegerile parlamentare din 2028

De Magda Dragu
Ilie Bolojan: Aderarea României la zona euro este o temă care ar putea fi una de bază
Ilie Bolojan: Aderarea României la zona euro este o temă care ar putea fi una de bază

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la Berlin, că aderarea României la zona euro este o temă care ar putea fi una de bază, în România, la legerile parlamentare din 2028, când forţele politice ar putea să cadă pe un acord, aşa cum s-a întâmplat când am aderat la UE sau NATO.

Potrivit premierului, până nu atingem o cotă de deficit sub 3%, nu este pe agendă acest tip de problemă.

”În ceea ce priveşte aderarea României la zona euro, Bulgaria îndeplineşte condiţiile legate de componenta de deficit. Aşa cum ştiţi, România a avut în aceşti ani nişte deficite foarte mari şi, până nu atingem o cotă de deficit care să se situeze sub 3%, acest tip de problemă nu este pe agendă”, a spus premierul Ilie Bolojan, la Berlin, întrebat când doreşte ţara noastră să adere la zona euro, conform news.ro.

Suntem într-o situaţie în care ne reducem deficitele

Premierul a precizat că suntem într-o situaţie în care ne reducem deficitele. 

”Ţinta pe anul acesta este de aproximativ 6,2-6,3% şi ne-am angajat să reducem acest deficit în zona de 3%, până în 2030. Consider că această temă legată de aderarea României la zona euro este o temă care ar putea fi una de bază, în România, la legerile parlamentare din 2028 când forţele politice ar putea să cadă pe un acord, aşa cum s-a căzut în anii anteriori, atunci când am aderat la Uniunea Europeană sau la NATO, asupra acestei priorităţi de a adera la ţările din Uniunea Europeană”, a arătat Ilie Bolojan. 

Citeşte şi: (VIDEO) Bolojan, conferință alături de Mertz: „Este o necesitate asumarea unui rol mai mare al țărilor europene în bugetele de apărare”

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA