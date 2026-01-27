Ministrul Apărării Naționale, întâlnire cu o delegație a Congresului SUA. Ce au vizat discuţiile

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, s-a întâlnit, marți, cu o delegație a Congresului Statelor Unite ale Americii. Discuțiile au vizat securitatea regională și apărarea colectivă.

În cadrul dialogului purtat la sediul MApN a fost subliniată relevanța Parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, precum și contribuția acestuia la securitatea regională și euroatlantică. Cooperarea în cadrul NATO și prezența militară americană în România au fost menționate ca elemente importante ale apărării colective, a precizat MApN.

„În acest context, a fost menționat faptul că atât Statele Unite ale Americii, cât și România au publicat documente strategice naționale în domeniul securității și apărării care conturează prioritățile și cadrul general de acțiune în domeniu pentru fiecare stat. Discuțiile au vizat, de asemenea, evoluțiile recente ale mediului de securitate regional și euroatlantic, cu accent asupra implicațiilor războiului din Ucraina, securității Flancului Estic aliat și rolului strategic al regiunii Mării Negre.

A fost evidențiată importanța menținerii unei posturi consolidate de descurajare și apărare, adaptată actualelor provocări de securitate“, se arată în comunicat, potrivit Agerpres.

Perspectivele cooperării bilaterale în domeniul apărării

Ministrul Miruță și delegația americană condusă de congresmanul Pat Fallon au abordat și perspectivele cooperării bilaterale în domeniul apărării, cu accent pe dialogul politico-militar, interoperabilitate și dezvoltarea capabilităților, în sprijinul securității regionale și euroatlantice, a informat MApN.

„Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii rămâne un pilon esențial al securității României, iar dialogul constant în domeniul apărării contribuie la consolidarea apărării colective în cadrul Alianței Nord-Atlantice“, a declarat ministrul Apărării Naționale, citat în comunicat.

