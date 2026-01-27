Elev bătut cu picioarele și o macetă, în toaleta unui liceu

Un elev a fost lovit de un alt adolescent cu picioarele și o macetă, în toaleta Colegiului Economic „Ghica” din Brăila, anunță De Brăila. Agresorul, tot minor, a filmat scena și a publicat-o pe rețelele de socializare.

Agresorul era deja cercetat sub control judiciar pentru infracțiuni cu violență săvârșite pe stradă. El a publicat recent, tot pe rețelele de socializare, imagini de la un alt incident violent stradal la care a participat. După ce aceste imagini au ajuns în presă, poliția s-a autosesizat și a anunțat că a deschis dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

De această dată, victima din liceul din Brăila ar fi fost bătută și filmată pentru a fi umilită, susțin, sub anonimat, prieteni ai acesteia, citați scriu jurnaliștii brăileni. Băiatul ar fi fost pedepsit pentru că i-a trimis cerere de prietenie pe rețelele sociale iubitei agresorului.

Se pare că victima nu ar fi depus plângere la poliție, fiindu-i teamă de individ.

Pus sub control judiciar după o încăierare chiar lângă sediul poliției

Pe 22 decembrie 2025, băiatul de 16 ani a fost reținut pentru 24 de ore, iar apoi pus de procuror sub control judiciar, fiind acuzat de lovire și alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Acesta a participat, în seara de 17 decembrie, la o încăierare chiar lângă sediul poliției, având în mână o macetă.

